مقشر قوي منزلي لتقشير البشرة الدهنية والتخلص من الدهون والزيوت الزائدة نهائياً

ماسك لتقشير البشرة الدهنية، تعد البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة التي يجب علينا الاهتمام بها بصورة مستمرة لأنها أكثر أنواع البشرة المعرضة للحبوب والدهون المتراكمة على الوجه، كما أنها تظهر بها الرؤوس السوداء والبيضاء التي يجب إزالتها بواسطة التقشير، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي طريقة عمل ماسك لتقشير البشرة الدهنية ومنحها النضارة والنعومة والمظهر الجميل.

إعداد ماسك لتقشير البشرة الدهنية

معلقة سكر كبيرة.

معلقة بن كبيرة.

ماء ورد.

إعداد مقشر طبيعي للبشرة الدهنية

نخلط البن مع السكر ونضع ماء الورد تدريجياً للحصول على قوام متماسك.

نغسل الوجه بالماء والغسول ثم يجف.

نضع المقشر على الوجه ونقوم بعمل تدليك للبشرة خصوصاً مناطق الذقن والأنف والجبين لمدة خمس دقائق.

نترك المقشر على الوجه خمس دقائق، ثم يشطف بالماء الفاتر.

هذا المقشر طبيعي وأمن تماماً على البشرة ولا يتسبب لحساسية البشرة الدهنية بل العكس فهو يفيد البشرة الدهنيه لإحتوائه على القهوة التي بها مضادات الأكسدة التي تعمل على إزالة وتجديد خلايا الجلد الميت وظهور جلد جديد ناعم كالحرير، كما أن السكر من المقشرات الطبيعية الأمنة تماماً على البشرة والتي لايتسبب في أي ضرر يلاحق بالبشرة.

إعداد ماسك لتفتيح البشرة الدهنية

المكونات

معلقة نشا كبيرة.

معلقة عصير ليمون صغيرة.

ماء ورد للعجن.

تحضير ماسك لتفتيح البشرة الدهنية

نخلط النشا بماء الورد حتى نحصل على قوام كريمي ناعم يسهل فرده على الوجه، ثم نضيف الليمون ونقلب.

نضع الماسك على البشرة ونتركه ربع ساعة حتى يجف.

نغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نضع تونر على الوجه لقفل المسامات.

هذا الماسك بعد التقشير سوف يعطى البشرة الدهنية النعومة والترطيب المضاعف وتوحيد لون البشرة، لاحتوائه على النشا التي تتميز بعلاج مشاكل البشرة الدهنية وتعمل أيضاً على تفتيحها بشكل كبير، كما أنها تعمل على شد الجلد وإزالة التجاعيد الموجودة حول الفم والعينين، وسوف تعمل أيضاً على أخفاء أثار الحبوب والندبات والرؤوس السوداء والبقع السوداء الموجودة في الوجه، ويعد الليمون من أكثر الوصفات التي تفيد في علاج مشاكل البشرة الدهنية لاحتوائه على فيتامين سي الذي يعزز من إشراق البشرة ويعمل على إكساب البشرة التبييض والنعومة الطبيعية.