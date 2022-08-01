نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي مقشر منزلي لتقشير الركب والأكواع وإزالة التشققات والجلد الميت والبقع الداكنة للأبد في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة تقشير الركب والأكواع، يوجد مناطق في الجسم معرضة باستمرار للاسمرار والغمقان مثل منطقة الكوع والركبة، فهما من المناطق التي تتعرض دائما للتصبغات نتيجة الاحتكاك بهما، ويوجد أكثر من طريقة لحل هذه المشكلة والقضاء نهائيا على الغمقان الذي يصاحبهم، وتعد الوصفات الطبيعية من أفضل الوصفات التي تقضى على هذه المشكلة، ومن ثم سوف نعرض في هذا المقال عن وصفات طبيعية تقضى تماما على مشكلة اسمرار الركب والأكواع.

إعداد وصفة لتقشير الركب والأكواع بالفازلين

المكونات

علبة فازلين طبي.

معلقة كبيرة من الملح.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

معلقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

تحضير وصفة لتقشير الركب والأكواع بالفازلين

نحضر علبة الفازلين ونضع بداخلها الملح والليمون وزيت الجوجوبا ونقلب جميع المكونات جيداً حتى تتجانس جميع المكونات.

نضع المكونات على الكوع والركب ونتركها لمدة نصف ساعة.

نقوم بفرك المقشر جيدا من على الجلد بواسطة التدليك، ثم يغسل بالماء.

تكرر الوصفة مرتين بالأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

سوف تقضى هذه الوصفة على اسمرار الركب والأكواع وتعمل أيضا على تفتيحها بشكل كبير، لاحتوائها على الفازلين المرطب الذي يمنح الجلد النعومة والتفتيح المضاعف، كما أن الملح من أفضل أنواع المقشرات الطبيعية التي تعمل على إزالة وتجديد خلايا الجلد ومنح البشرة النعومة واللمعان، وزيت الجوجوبا الممتاز في امتصاصه للبشرة بسرعه والعمل على تفتيحها والقضاء على التصبغات.

وصفة طبيعية لتقشير الكوع والركب باليمون

المكونات

نصف ليمونه.

معلقة كبيرة من السكر.

تحضير وصفة معجون الأسنان لتقشير الركب والأكواع

نحضر نصف ليمونه طازجة ونغمسها في السكر، ثم نقوم بفرك هذه المناطق بالليمون لمدة دقيقتين، ثم تترك على الركب والأكواع لمدة ربع ساعة.

نغسل هذه المناطق بالماء.

نضع زيت جونسون للأطفال بعد هذه الوصفة للترطيب.

هذه الوصفة سوف تعمل على تقشير الجلد الميت المتراكم على الركب والأكواع وتعطى لهم النعومة و التفتيح الطبيعي وتوحيد لون الجسم لاحتوائها على الليمون القوى والفعال في تفتيح وتقشير البشرة ومنح البشرة البياض الطبيعي، كما أنها تحتوى على السكر الذي يعمل على تقشير خلايا الجلد الميت وإعطاء البشرة النضارة والنعومة والمظهر الجميل، لذلك ننصحك باتباع الوصفات الطبيعية لتقشير هذه المناطق.