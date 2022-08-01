ستبهري الجميع.. تسمين الوجه بالتمر والحليب ونفخ الخدود وتوريدها ستندمي أنكِ لم تجربيها من زمن

إذا كنت من ذوات الوجه النحيف؛ فبالتأكيد تبحثين عن طريقة تساعدك على تسمين وجهك، فإذا كنت ممن يخافون من إجراء عمليات الحقن فليس لديك سوى استخدام المواد الطبيعية التي تساعدك على ذلك، من أهم هذه المواد التمر والحليب فهم من المواد المتوفرة في كل منزل، فتابعينا لتتعرفي على أهم خطوات تسمين الوجه بالتمر والحليب.

تسمين الوجه بالتمر والحليب

يعد التمر والحليب من المواد التي تغذي الجسم، بل وتحاول في المساعدة على زيادته واللبن والتمر من أكثر المواد التي تساعد في تسمين الوجه بسهولة، وذلك كما يلي:

المكونات

عدد خمسة حبات من التمر.

خمسة ملاعق من اللبن الدافئ.

ماء دافئ.

طريقة التحضير

في البداية قومي بغسل وجهك جيدًا بالماء والغسول الذي تستخدميه لبشرتك.

قومي بوضع حبات التمر في المطحنة، واتركيها حتى تطحن جيدًا.

أضيفي إليها اللبن الحليب الدافئ.

قلبي المكونات معًا لتحصلي على خليط مثل العجين.

قومي بفرد الخليط على وجهك بالتساوي.

اتركي الخليط لمدة ربع ساعة.

استخدمي الماء الدافئ في غسل وجهك جيدًا.

كرري استخدام اللبن والتمر يوميًا على وجهك حتى تحصلي على وجهك سمين بالشكل الذي تحبينه.

فوائد التمر والحليب للبشرة

بعد استخدام التمر والحليب عدة مرات وعمل الأبحاث عليهم تم التأكيد أنهم من أهم المواد التي تساهم في تسمين الخدود لما بهم من فوائد، وهي كالتالي:

بهم أهم الفيتامينات التي تساعد في الحصول على وجه ممتلئ، وصحي في نفس الوقت.

يساعدك الخليط على الحصول على وجه مشدود وناعم.

يعطي هذا الخليط للبشرة نضارة ورطوبة ليس لهم مثيل.

يستخدم أيضًا في حماية وجهك من ظهور التجاعيد.

تخلصك الخلطة من آثار الإرهاق التي تظهر على الوجه وتزيل السواد في منطقة العينين.

يخلصك الخليط من الجلد الميت.

في نهاية مقال تسمين الوجه بالتمر والحليب فقد قمنا بعرض أفضل طريقة لتحضير هذه الخلطة التي تساعدك بكل سهولة في التخلص من نحافة الوجه، كما قدمنا لكم أهم الفوائد التي تحدث لبشرتك بعد استخدام هذا الخليط الرائع، لذلك عليك المواظبة على استخدامه دومًا لتحصلي على ما تريدي بسهولة.