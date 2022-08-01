ضعي ملعقتين من ماسك كريم كارباميد لجلد الوزة السحري وانسي المشكلة والإحراج تماماً من أول استخدام

إن مشكلة أغلب السيدات والفتيات هي وجود شعر الجسم مدفونًا ويعرف ذلك باسم جلد الوزة، وهذا الأمر يعد مزعج جدًا بالنسبة لهم، فبالرغم من التخلص من الشعر الزائد إلا أن شكل الجلد يكون غير مقبول؛ لذلك نقدم لك الحل الأمثل من خلال عمل ماسك كريم كارباميد لجلد الوزة وذلك من خلال سطور المقال القادمة.

ماسك كريم كارباميد لجلد الوزة

إذا كنت تعانين من جلد الوزة فهذا معناه أن جلدك غير رطب؛ لذا فإن الحل الأمثل هو عمل ماسك كريم كارباميد، وإليك طريقته فيما يلي:

المكونات

أربعة قطرات من زيت شجرة الشاي.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

نصف عبوة من كريم كارباميد.

نصف عبوة من كريم بانثينول.

طريقة التحضير

في البداية قومي بوضع كريم كارباميد في طبق عميق، وأضيفي إليه كريم بانثينول.

أضيفي إليه زيت جوز الهند.

ضعي عليه زيت شجرة الشاي.

قلبي المكونات جيدًا.

قومي بغسل جسمك بالماء الدافئ يمكنك جعل الماء ساخن قليلًا؛ ولكن تجنبي أن يحترق جلدك.

جففي جسمك قليلًا بمنشفة قطنية.

ضعي الماسك على جسمك بالتساوي وافرديه جيدًا مع التدليك الجيد للجسم.

اتركي الماسك على جسمك لمدة ساعة.

استخدمي الليفة المغربية في فرك جسمك جيدًا.

اغسلي جسمك بالشاور جيدًا ثم تخلصي من الشعر الزائد فور خروجه من تحت الجلد.

كرري استخدام الماسك مرتين من كل أسبوع.

فوائد كريم كارباميد للبشرة

كريم كارباميد له العديد من الفوائد للبشرة من أهمها ما يلي:

يستخدم كريم كارباميد في التخلص من المشكلة الأكثر شيوعًا وهي جلد الوزة لوجود مادة اليوريا به.

يستخدم لتقشير الجسم فيخلصك من الجلد الميت المتراكم على الشعر الزائد في الجسم.

يعمل على ترطيب الجسم والتخلص من مشكلة الجفاف في الجلد.

يعمل على تنعيم البشرة.

في نهاية المقال المتحدث عن ماسك كريم كارباميد لجلد الوزة فقد عرضنا عليكم أفضل طريقة لعمل الماسك للتخلص من الشعر الزائد؛ إذ يعمل الكريم على الترطيب الذي يساعد في التخلص من الجلد الميت لوجود مادة اليوريا به، كما عرضنا لكم أهم فوائد كريم كارباميد للجسم.