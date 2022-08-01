لهواة التغيير.. صبغ الشعر بني لامع في المنزل لو بشرتك خمرية بدون تكاليف ونوري بشرتك بمظهر جديد وساحر

لهواة التجديد والتغيير نقدم لكم طريق صبغ الشعر بني لامع في المنزل حيث ترغب العديد من السيدات في تغيير لون شعرها باستخدام مكونات طبيعية اقتصادية بسيطة لا تؤثر على بصيلات الشعر بدلًا من استخدام الصبغات والمواد الكيميائية التي تدمر الشعر ودون الحاجة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل عالية التكلفة وهذا ما سنقوم بتوضيحه بالتفصيل في السطور القادمة.

صبغ الشعر بني لامع في المنزل

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي نجحت في تحقيق الموازنة الصعبة بين الحصول على شعر ملون جذاب جميل وبين الحفاظ على بصيلات الشعر من التلف، ولعل أهم هذه الوصفات هي وصفة القهوة القادرة على إكساب الشعر إطلالة فريدة بلون بني مميز وذلك من خلال اتباع التالي:

المكونات

½ كوب من القهوة.

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة من زيت لبان الدكر.

10 قطرات من زيت الخروع.

فرشاة خاصة بالصبغة.

خمس ملاعق من الحناء.

طريقة تغيير لون الشعر

نضع المكونات السابقة في وعاء عميق وتخلط المكونات مع بعضها جيدًا حتى تتجانس تمامًا وتتحول إلى خليط متماسك سهل الفرد والتوزيع.

يفضل وضع الخليط في الميكروويف أو فرن ساخن لضمان تفاعل المكونات مع بعضها البعض.

يمشط الشعر جيدًا ثم يقسم إلى 4 أقسام متساوية لضمان وصول الخليط إلى كل أجزاء الشعر.

يوزع الخليط على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف باستخدام فرشاة خاصة بالصبغة.

يترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة على الأقل ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر

باستخدام الشامبو والبلسم المناسب للشعر ثم يجفف برفق بفوطة قطنية ناعمة.

لضمان الحفاظ على اللون وثباته لأطول فترة ممكنة ينبغي تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الشهر.

للحفاظ على الشعر المصبوغ ينبغي استخدام الشامبو المخصص له للحفاظ على اللون أطول فترة ممكنة.

في نهاية مقال صبغ الشعر بني لامع في المنزل حيث تم التعرف على أفضل الوصفات والخلطات الطبيعية القادرة على صبغ الشعر بلون بني مميز بمكونات طبيعية لا تلحق أي ضرر بالشعر بعيدًا عن استخدام الصبغات الكيميائية الضارة التي تدمر بصيلات الشعر.