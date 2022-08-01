نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفتيح البشرة بعد المصيف سهلة وسريعة ستعودي وأطفالك للونكم الأصلي وافتح درجتين من اول استخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالطبع لا يمكن مرور فصل الصيف دون الخروج في أشعة الشمس، وأغلب الأشخاص يذهبون إلى المدن الساحلية لقضاء بعض الأيام للسباحة في البحار أو حمامات السباحة والتي تكون معرضة لأشعة الشمس، ومع تفاعل المياه المالحة معها تؤدي إلى شدة اسمرار البشرة بشكل مبالغ فيه، لذلك فإن الكثير يبحث عن طرق تفتيح البشرة بعد المصيف وهذا ما نعرضه لك.

تفتيح البشرة بعد المصيف

حتى تتخلصي من اللون الذي منحته الشمس لبشرتك عليك اتباع خلطات التفتيح البسيطة والغير مكلفة التي نعرضها عليك.

ماسك الزبادي والليمون

بعد التعرض للشمس فغالبًا ما تكون البشرة متهيجة وذات لون أحمر؛ لذلك فإن الزبادي يمنحها تهدئة فائقة، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الحمص البودر.

ربع كوب من اللبن الزبادي.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

ضعي الحمص البودر مع الزبادي واخلطيهم جيدًا.

أضيفي إليهم عصير الليمون وقلبي المكونات جيدًا.

افردي الخليط على وجهك واتركيه لمدة ثلاثين دقيقة، ثم قومي بفركه من على وجهك بحركات دائرية.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر.

كرري الاستخدام مرة يوميًا.

الكركم والطماطم

يدخل الكركم في العديد من المواد المستخدمة للبشرة، والطماطم من أهم المواد التي تساعد في التخلص من تصبغات الشمس، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

كركم بمقدار ملعقة كبيرة.

عصير نصف حبة من الطماطم.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

قومي بوضع الكركم في طبق عميق وضعي عليه عصير الطماطم.

ضعي عليهم عصير الليمون وقلبي المكونات جيدًا حتى تمام التجانس.

اغسلي وجهك جيدًا، ثم افردي الخليط الرائع عليه.

اتركيه لمدة نصف ساعة ثم عليك بغسل وجهك بيديك أو باستخدام فرشاة الوجه المخصصة لغسله،

واستمري في عمل حركات دائرية فهذا سيعمل على تقشير البشرة والتخلص من الجلد المصبوغ.

كرري الاستخدام مرة يوميًا حتى تحصلي على بشرة بلونها الطبيعي.

في نهاية مقال تفتيح البشرة بعد المصيف فقد أوضحنا لكم طريقة استخدام ماسك الكركم والطماطم و أوضحنا لكن فائدة كل عنصر منهم، كما عرضنا لكم طريقة تحضير ماسك الزبادي مع الليمون والحمص، فاختار من بين الطريقتين ما يناسبك.