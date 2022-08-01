بملعقتين من خلطة لتبيض اليدين بالقهوه وتقشيرها لن تصدقي نفسك ستصبح ناعمة ووردية كبشرة الأطفال

إن تواجد القهوة في المنزل أمر ضروري لا يمكن الاستغناء عنه، ويستخدمها الكثير من الأشخاص كمشروب؛ إلا أن القهوة لها استخدامات أخرى من أهمها تبييض البشرة، لذا نقدم لكم أهم خلطة لتبيض اليدين بالقهوه وذلك لأن القهوة بها العناصر اللازمة في التخلص من اللون الداكن على البشرة، ويمكن استخدامها لجميع أنواع البشرة.

خلطة لتبيض اليدين بالقهوه

تعتبر القهوة من المواد الطبيعية التي تستخدم من أجل التخلص من تصبغات البشرة عن طريق استخدامها كمقشر طبيعي، وإليك أهم خلطة للحصول على يدين بلونهم الطبيعي.

المكونات

كمية مناسبة من القهوة المطحونة.

نفس الكمية من السكر ويفضل السكر البني الخشن.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نضع القهوة المطحونة في وعاء، ونضيف إليها السكر ونقلبهم جيدًا.

نضيف إليهم زيت الزيتون مع التقليب الجيد للمكونات.

نفرد خليط القهوة على اليدين وتترك حتى تصبح جافة ومشدودة.

نقوم بفرك الخليط من على اليدين، ثم نقوم بغسلها جيدًا.

نكرر الاستخدام مرة يوميًا إلى أن نحصل على النتيجة المرجوة

فوائد القهوة للبشرة

القهوة من أهم المواد التي لها الكثير من الاستخدامات من أهمها الآتي:

يمكنك استخدامها من أجل تقشير البشرة والقدمين فهي تساعد في إزالة الجلد الميت الذي يؤدي إلى التشققات في القدم؛ لذا فهي تساعد في منح البشرة نعومة ليس لها مثيل.

إن كنت تعانين من مشكلة حب الشباب فالفهوة هي الحل الأمثل، لذلك فهي تعالجها بقوة.

أزيلي الهالات السوداء المتواجدة حول عينيك باستخدام القهوة.

تخلصي من مشكلة السيلوليت والترهلات المتواجدة في بطنك خاصةً بعد الولادة القيصرية باستخدام القهوة لأن مفعولها سحري.

إن تعرضت لأشعة الشمس الضارة وشعرت بالتهاب في بشرتك مع احمرار؛ فإليك الحل الأفضل ماسك القهوة الرائع.

احصلي على يدين وبشرة ناعمة بعد استخدام خلطات القهوة.

في نهاية المقال المتحدث عن خلطة لتبيض اليدين بالقهوه فقد عرضنا لكم طريقة استخدام الخلطة مع زيت الزيتون، كما عرضنا لكم بعض الفوائد التي تحدث لبشرتك بعد استخدام خلطات القهوة، لذلك لا تستغني عن وجود القهوة مطلقًا في مطبخك.