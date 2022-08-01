لبشرة كالكريستال.. خلطة صابونية بياض الثلج للتفتيح والتنعيم الرهيب من أول دهنة من الخليط السحري

اهتمام المرأة ببشرتها من الأساسيات اليومية التي يجب القيام بها، لذلك تحرص الكثير من السيدات على الحفاظ على بشرتها بواسطة استخدام الوصفات الطبيعية والخلطات الصابونية حتى تتخلص من خلايا الجلد الميتة وتقوم بتفتيح البشرة، الخلطة الصابونية عبارة عن مزيج بين عدة أنواع من الصابون الطبيعي التي تساهم في تفتيح لون البشرة وإزالة البثور وتوحيد لونها، فإذا أردت ي أن تحصلي على بشرة ناصعة البياض، فعليكي بالخلطة الصابونية بياض الثلج لاحتوائها على خصائص تساعد على التفتيح السريع للون البشرة، وسنقوم بشرح مكوناتها في الفقرة التالية.

خلطة صابونية بياض الثلج

خلطة صابون الغار والليمون لتفتيح البشرة، صابون الغار تتعدد فوائده فهو مضاد للفطريات والبكتيريا، ويحتوى أيضًا على العديد من الفيتامينات وحمض الفوليك، ويقضي على التجاعيد، ويعمل على ترطيب وتغذية البشرة، وأيضًا يعمل على توحيد لون البشرة.

المكونات

ثلاث ملاعق من الماء المغلي.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

ملعقتان من زيت اللوز الخبز.

صابونة من الغار.

طريقة تحضير خلطة صابونية في المنزل

نحضر وعاء ثم نقوم ببشر صابون الغار ونضيف إليه الماء المغلي.

نضع الخليط السابق على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يذوب الصابون تمامًا.

ثم نضيف عصير الليمون وزيت اللوز إلى الخليط السابق.

نقلب المكونات حتى تمتزج جيدًا ونضعها جانبًا حتى تبرد.

نضع الخليط على البشرة ما عدا المنطقة المحيطة بالعينين.

ترك الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة.

شطف البشرة بالماء الفاتر.

ترطيب البشرة بكريم مرطب أو بماء الورد.

طريقة أخرى لتفتيح البشرة بياض الثلج

المكونات

قطعة من صابون الغار.

ملعقتان صغيرتان من خل التفاح.

ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا الطازج.

ملعقة صغيرة من الأرز المطحون الناعم.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير