نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة كالكريستال.. خلطة صابونية بياض الثلج للتفتيح والتنعيم الرهيب من أول دهنة من الخليط السحري في المقال التالي
اهتمام المرأة ببشرتها من الأساسيات اليومية التي يجب القيام بها، لذلك تحرص الكثير من السيدات على الحفاظ على بشرتها بواسطة استخدام الوصفات الطبيعية والخلطات الصابونية حتى تتخلص من خلايا الجلد الميتة وتقوم بتفتيح البشرة، الخلطة الصابونية عبارة عن مزيج بين عدة أنواع من الصابون الطبيعي التي تساهم في تفتيح لون البشرة وإزالة البثور وتوحيد لونها، فإذا أردت ي أن تحصلي على بشرة ناصعة البياض، فعليكي بالخلطة الصابونية بياض الثلج لاحتوائها على خصائص تساعد على التفتيح السريع للون البشرة، وسنقوم بشرح مكوناتها في الفقرة التالية.
خلطة صابونية بياض الثلج
خلطة صابون الغار والليمون لتفتيح البشرة، صابون الغار تتعدد فوائده فهو مضاد للفطريات والبكتيريا، ويحتوى أيضًا على العديد من الفيتامينات وحمض الفوليك، ويقضي على التجاعيد، ويعمل على ترطيب وتغذية البشرة، وأيضًا يعمل على توحيد لون البشرة.
المكونات
- ثلاث ملاعق من الماء المغلي.
- ثلاث ملاعق من عصير الليمون.
- ملعقتان من زيت اللوز الخبز.
- صابونة من الغار.
طريقة تحضير خلطة صابونية في المنزل
- نحضر وعاء ثم نقوم ببشر صابون الغار ونضيف إليه الماء المغلي.
- نضع الخليط السابق على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يذوب الصابون تمامًا.
- ثم نضيف عصير الليمون وزيت اللوز إلى الخليط السابق.
- نقلب المكونات حتى تمتزج جيدًا ونضعها جانبًا حتى تبرد.
- نضع الخليط على البشرة ما عدا المنطقة المحيطة بالعينين.
- ترك الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة.
- شطف البشرة بالماء الفاتر.
- ترطيب البشرة بكريم مرطب أو بماء الورد.
طريقة أخرى لتفتيح البشرة بياض الثلج
المكونات
- قطعة من صابون الغار.
- ملعقتان صغيرتان من خل التفاح.
- ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا الطازج.
- ملعقة صغيرة من الأرز المطحون الناعم.
- ملعقة صغيرة من زيت اللوز.
- ملعقة صغيرة من العسل.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء على نار متوسطة ثم نقوم ببشر قطعة صابون الغار ونضعها في الوعاء حتى تذوب كالسائل.
- نضيف ملعقتان صغيرتان من خل التفاح وملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من الأرز المطحون الناعم وملعقة صغيرة من الزيت اللوز الحلو ونقوم بإضافة العسل.
- نقلب المكونات جيدًا ونضعها على نار هادئة حتى تمتزج مع بعضها.
- نبعد الخليط على النار ويوضع جانبًا حتى يبرد.
- ندهن العبوة البلاستيكية بكمية قليلة من الفازلين قبل وضع خلطة الصابون.
- تحفظ العبوة في الثلاجة وتستخدم يوميًا.
- نبلل قطعة من الخليط السابق بالماء ونضعها على الوجه ونفرك جيدًا، وتترك رغوة الصابون لعدة دقائق قبل تنظيف البشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبشرة كالكريستال.. خلطة صابونية بياض الثلج للتفتيح والتنعيم الرهيب من أول دهنة من الخليط السحري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.