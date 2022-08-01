نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدية للعرايس.. خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج وتنعيمهما وشد التجاعيد وإزالة البقع والحبوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج من أهم الخلطات التي مازال البحث عنها يكثر عبر مؤشرات بحث جوجل، لذلك سوف نوفر لكم المجهود في البحث للتعرف على الخلطة التي لا يمكن أن تستغني عن استخدامها بعد ذلك فجميع مكوناتها من المكونات التي تحتوي على معادن مفيدة للبشرة، لذلك إن كنت من محبي البشرة البيضاء تابعينا حتى النهاية.

خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج

أصبح الأمر سهلًا عليك للحصول على بشرة ناصعة البياض من خلال عدد من الوصفات المستخدمة في ذلك، والتي نعرض لكم بعض منها فيما يلي:

الشوفان والطماطم لتبييض البشرة

استخدمي هذه الطريقة التي تتناسب مع جميع أنواع البشرة، فعليك طحن ملعقة واحدة من الشوفان وإضافة ربع كوب من عصير الطماطم عليها، ثم ضعي عليهم ثلاثة ملاعق مملوءة من الزبادي البلدي ويقلب الخليط جيدًا ويوضع على المكان المراد تبييضه ويترك حتى يجف، ثم يتم فرك الخليط من على المكان جيدًا، ثم غسله بالماء الفاتر، وتكرر هذه الخلطة مرة كل ثلاثة أيام.

الجلسرين وماء الورد

استخدمي هذه المكونات التي لا مثيل لنتائجها، وذلك بخلط كمية مناسبة من الجلسرين مع القليل من ماء الورد واغمسي قطنة في الخليط وضعيها على البشرة، وتترك لمدة عشرين دقيقة، ثم يتم تدليك الوجه بها، ومن ثم عليك بغسل بشرتك جيدًا بالماء الدافئ وكرري ذلك يوميًا.

الخيار والليمون لتبييض البشرة

اعصري نصف حبة من الخيار الناضج وضعي عليه ربع كوب من الليمون المعصور، ثم اغمسي قطعة قطن في الخليط وابدئي في تمريره على بشرتك لمدة ربع ساعة، ثم اتركيه لمدة ربع ساعة، ثم اغسلي وجهك جيدًا بماء فاتر وكرري الوصفة مرة يوميًا حتى تحصلي على بياض الثلج الذي تحلمين به.

في نهاية مقال خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج فقد أوضحنا لكم ثلاثة خلطات من الخلطات الطبيعية التي تساعدك في الحصول على بشرة نضرة بيضاء بل وناصعة البياض، فعرضنا لكم خلطة الطماطم والشوفان، وخلطة الخيار والليمون، وخلطة الجلسرين وماء الورد، فاختار الطريقة التي تلائم بشرتك.