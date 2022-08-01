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الجبنة الفلاحى أو الجبنة القريش من أكثر أنواع الجبن التى تتميز بطعم جميل ولذيذ ومن أكثر الأنواع صحة للجسم لأنها خالية تماما من المواد الحافظة ومن مكسبات الطعم التى تصيب الجسم بالعديد من الأمراض، وسوف نقدم فى هذا المقال طريقه نستخدم فيها الجبنة القريش وهى طريقة عمل المش الفلاحى مثل الذى يصنعه الفلاحون فى الأرياف وفى مناطق الصعيد المختلفة بنفس الطعم والجودة وبنفس النكهة والرائحة، والمش الفلاحى يعشق تناوله العديد من الناس الكبار والصغار، وتناول الجبنة القريش التى يتم صناعتها من اللبن الجاموسى أو اللبن البقرى لها فوائد عديدة لصحة الإنسان لأنها تحتوى على الكالسيوم والبروتينات والمعادن التى تحمى العظام والأسنان من الهشاشة. مكونات عمل المش الفلاحى كيلو من الجبنة القريش الفلاحى

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الملح

كيلو واحد من اللبن الطازج

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الحلبة الحصى

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الترمس البلدى

إثنين ثمرة من الفلفل الأحمر الحار

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الشطة

حبة من قشر اليوسفى

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من المورتة

برطمان من الزجاج أو برطمان من البلاستيك طريقة عمل المش الفلاحى فى البداية نضع الجبنة القريش فى مصفاة ثم نرش عليها الملح ثم نتركها لمدة يوم كامل حتى تتصفى من كل كمية السوائل.

ثم نقوم بتذويب المورتة على نار هادئة ثم نضع عليها الحليب الدافئ والملح مع الإستمرار فى التقليب.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الترمس والشطة ثم يتم خلط هذه المكونات، وبعدها نقوم بوضع الحلبة الحصى والفلفل الأحمر الحار ويتم التقليب لمدة دقيقة.

ثم نحضر البرطمان ونضع به هذا الخليط والماء المصفى من هذا الجبن الفلاحى ثم نقوم بوضع الجبنة القريش المصفاة من الماء ثم نضيف قشر اليوسفى، وأخيرا نضع ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

وبعد ذلك نقوم بغلق البرطمان جيدا وبإحكام ثم نضعها فى الثلاجة ونتركها لمدة شهر ونتركها حتى يصبح جاهز المش الفلاحى للإستخدام بأحلى وأجمل طعم ثم يقدم فى طبق التقديم حتى تستمتعى بطعمه اللذيذ والشهى. عمر شويل - جدة بطريقة الفلاحين أعملي المش الفلاحي على أصوله بكل أسراره وبخطوات وملح مظبوط - ثقفني

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