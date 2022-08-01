نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكل سهولة طريقة عمل كيك الشيكولاتة بالصوص اللذيذ في المقال التالي

كيك الشوكولاتة من ألذ أنواع الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار والتي تكون في نفس الوقت مفيدة ومغذية وغنية بالشوكولاتة اللذيذة والتي يمكنك إعدادها وتحضيرها بكل سهولة في مختلف المناسبات وتقدميها لضيوفك بجانب كوب من الشاي أو القهوة، كما يمكن تجهيزة لتناول في المتنزهات والأستمتاع بمذاقها الرائع. مكونات تحضير كيك الشوكولاتة 2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

2 كوب من السكر الأبيض.

كوب من الكاكاو الخام.

كوب ونصف من الماء الساخن.

كوب من الزيت.

6 حبات البيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

ملعقة صغيرة من النسكافيه.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. لتزين الكيك نحتاج إلى:- 500 جرام من الشوكولاتة الدارك.

ربع كوب من الزيت.

نصف كوب من الماء المثلج.

2 ملعقة كبيرة من الكريم شانتيه الخام. طريقة تحضير كيك الشوكولاتة في وعاء عميق نضيف الدقيق والكاكاو الخام والملح. ثم نضيف البيكنج بودر والبيكنج صودا ونقوم بخلط المكونات جيداً. ثم نضيف في وعاء عميق أخر البيض والسكر والفانيليا. نقوم بإحضار المضرب الكهربائي ونقوم بخفقهم جيداً. بعد ذلك نضيف الدقيق بالتدريج ونقوم بمزجهم. ثم في إناء عميق نضيف الماء والزيت ونرفعهم على النار حتى يغلي ثم نطفئ النار. نضيف مزيج الماء الساخن إلى الكيك بالتدريج مع التقليب، ثم نقوم بإضافة النسكافيه. نحضر صينية الكيك وندهنها بالزبدة ثم نضيف خليط الكيك. نقوم بإدخال الكيك لفرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية على رف أوسط لمدة 45 دقيقة أو حتى إكتمال النضج. في وعاء عميق نضيف الماء المثلج والكريم شانتيه ونقوم بإحضار المضرب الكهربائي ونقوم بخفق المكونات حتى نحصل على قوام كريمي. ثم نقوم بإذابة الشوكولاتة على حمام مائي ونضيف إليها الزيت ونقلبهم حتى تمتزج المكونات. نقوم بإضافة الشوكولاتة إلى الكريم شانتيه ونقوم بخفقهم بالمضرب الكهربائي وندخلهم إلى الثلاجة لتتماسك. ثم نقوم بتقسيم الكيك إلى جزئين ونضع الجناش داخلها ومن الجوانب. ثم نقوم بإدخال الكيك إلى الثلاجة لمدة ساعة ونصف حتى تتماسك. ثم نخرجها ونضع عليها الشوكولاتة الدارك السائلة ثم نقوم بإدخالها إلى الثلاجة لتتماسك كافة الطبقات. نخرج كيك الشوكولاتة من الثلاجة ويقطع ويقدم وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة بكل سهولة طريقة عمل كيك الشيكولاتة بالصوص اللذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكل سهولة طريقة عمل كيك الشيكولاتة بالصوص اللذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.