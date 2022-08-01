نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة الفازلين الرهيبة لإزالة شعر الوجه والجسم الزائد بسهولة وبدون أي ألم نهائي في المقال التالي

إزالة شعر الوجه من الأمور المهمة التى تقوم بها الفتيات والسيدات حتى يصبح لها شكل جميل وجذاب، وظهور الوجه بملمس ناعم، وتزيد من جمال وأنوثة السيدات، لذلك سوف نقدم إليكي خلطة الفازلين التى تعمل على إزالة الشعر الزائد من البشرة بطريقة آمنه وبدون ألم، وتتكون هذه الوصفة من الفازلين وطحين الحمص والنشا والحليب والملح والكركم فتلك الوصفة آمنه ولا تسبب ألم نهائى لأى أنواع البشرة، وتعمل خلطة الفازلين على تقشير الجلد الميت من البشرة فتجدد الخلايا، وتزيد من نضارة وحيوية البشرة، وتساعد أيضا على تفتيح وتبييض الوجه، وتحافظ على البشرة من الجفاف وتعمل على ترطيبها، وتعمل خلطة الفازلين على التقليل من الدهون التى تصيب البشرة الدهنية. مكونات خلطة الفازلين لإزالة شعر الوجه ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفازلين

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من طحين الحمص

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الملح

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الكركم

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من ماء الورد طريقة عمل خلطة الفازلين لإزالة شعر الوجه نقوم بداية بتحضير بولة صغير ونضع بها الفازلين ثم نضعه فى حمام مائى ساخن حتى يذوب الفازلين تماما.

وبعد ذلك نقوم بوضع باقى المكونات إلى الفازلين من طحين الحمص والنشا والحليب البودرة والملح والكركم وعصير الليمون وماء الورد ثم يتم المزج جيدا حتى تداخل وتتجانس المكونات جيدا مع بعضها البعض.

ثم نقوم بتوزيع خلطة الفازلين على الوجه كله ثم نتركها على البشرة لمدة خمسة وعشرون دقيقة، وسوف نلاحظ البشرة جفت وأصبحت مشدودة.

وبعد ذلك نقوم بفرك وإزالة الشعر من الوجه بعكس إتجاه نمو الشعر حتى يتم إزالة الشعر تماما.

وبعد إنتهاء الوقت نقوم بإزالة خلطة الفازلين والتخلص من آثارها عن طريق تنظيف وغسل الوجه بالماء الفاتر، ويمكن دهن البشرة بكريم طبيعي مرطب يناسب البشرة.

ويكرر إستخدام خلطة الفازلين مرة واحدة كل أسبوع حتى نقضى نهائيا على نمو الشعر الزائد، وظهور الوجه ناعم وبدن شعر بإستخدام وصفة الفازلين الرائعة. عمر شويل - جدة خلطة الفازلين الرهيبة لإزالة شعر الوجه والجسم الزائد بسهولة وبدون أي ألم نهائي - ثقفني

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