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بكمية من الحنة مع مجموعة من المواد الطبيعية نصنع أحسن خلطة لعلاج شيب الشعر الذى يسبب الإزعاج للفتيات والسيدات أمام الناس، ويسبب لها أيضا الإحراج خاصة فى المناسبات والحفلات فلا تستطيع أن تبتكر وتصنع تسريحات فى الشعر لأن الشعر الأبيض يعطى منظر قبيح وغير جميل، ويظهر شكل الوجه بسن أكبر من السن الحقيقى، وبسبب شيب الشعر عند الفتيات والرجال الصغار فى السن يظهرون كبار ومتقدمين فى العمر لذلك ننصح بإستخدام وصفة سوف نعرضها إليكى فى هذا المقال ونشرح كيف تستخدميها لإخفاء الشعر الأبيض تماما، والمكونة من الحنة والزبادى والكركم وزيت إكليل الجبل وزيت الصبار فالحنة من أقوى الخلطات التى تخفى ظهور الشعر الأبيض من الرأس الذى يسببه كثرة إستخدام صبغات الشعر الجاهزة التى تباع فى المحال التجارية وفى الأسواق لأن بها مواد كيميائية تعمل على تغيير لون الشعر، وبعد فترة تجعل لونه أبيض، ومن هذه الأسباب أيضا كثرة إستخدام كريمات وخلطات صناعية تحتوى على عناصر ضارة. مكونات الحنة لعلاج شيب الشعر أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الحنة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الكركم

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت إكليل الجبل

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من زيت الصبار

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا طريقة عمل خلطة الحنة لعلاج شيب الشعر ننظف الشعر جيدا بالماء الدافئ قبل وضع الخلطة حتى نزيل كل الزيوت العالقة بالشعر ثم نجفف الشعر قليلا بالمنشفة.

ثم نحضر وعاء ونضع به الكركم والزبادي والحليب ويتم التقليب الجيد.

وبعد ذلك نضع باقي المواد من الحنة وزيت إكليل الجبل وزيت الصبار والنشا إلى الخليط السابق مع الإستمرار فى التقليب حتى نحصل على خليط متجانس ومتداخل مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بتقسيم الشعر إلى خصلات صغيرة ومتساوية ثم نبدأ بتوزيع خلطة الحنة على الشعر كله وخاصة فى الجذور ثم نتركها لمدة ساعتين.

وبعدها نغسل الشعر بالماء الفاتر، ويكرر إستخدام هذه الخلطة مرة فى الأسبوع ولمدة ثلاثة أسابيع حتى نلاحظ إختفاء الشعر الأبيض تماما بإستخدام وصفة الحنة الرهيبة. عمر شويل - جدة بالحنة المنزلية أنسي الشيب المبكر نهائياً في ساعتين بدون أي أضرار أستعيدي شبابك تاني - ثقفني

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