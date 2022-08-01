نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي بفتيك مقلي علي أصوله الشهية والصحية وأضمن من المحلات والمطاعم الكبري في المقال التالي
البفتيك المقلي على أصوله من أحلي وأطعم اللحوم الحمراء التي يحبها ويفضلها جميع أفراد العائلة بشكل كبير، والمنتشر تناولها في جميع أنحاء العالم وخاصة في مصر بشكل كبير والتي تعتبر من أهم الوجبات السريعة في جميع محلات الأكل والمطاعم الكبري وذلك لتمتعها بالطعم الرائع والشهي، والتي تعتبر من أهم الوجبات الصحية علي مائدة الطعام والتي يتم عملها في جميع المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والأعياد بشكل كبير، والبفتيك المقلي يقبل على تناوله جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية لبناء أجسامهم بطريقة سليمة وصحية، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل، وذلك بطريقة أفضل من المطاعم الكبري وذلك من خلال طريقتنا المميزة لعمل أحلي وأطعم بفتيك مقلي.
طريقة عمل البفتيك المقلي ومكوناته
ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أحلي وأطعم بفتيك مقلي الشهية واللذيذة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق السليمة والصحية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية لبناء أجسامهم بشكل كبير جداً.
المكونات
- كيلو لحمة بفتيك.
- بصلتين كبيرتان مبشورتين.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- ملح.
- فلفل أسود.
- خل.
- بيض.
- بقسماط مطحون.
- دقيق.
- بهارات اللحمة.
- زيت القلي.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار كيلو من لحمة البفتيك ونغسلها بالماء ثم نقوم بتقطيعها إلي شرائح ثم نقوم بدقها بأداة دق البفتيك حتي تعطينا شرائح رقيقة.
- نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به البصل المبشور ونضيف إليه الثوم المفروم ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والخل وبهارات اللحمة ونقلبهم جيدا ثم نقوم بإضافة شرائح لحمة البفتيك ونتركه لمدة ساعتين علي الأقل في الثلاجة حتي يتشرب اللحم الخليط ويعطينا أفضل طعم للبفتيك.
- وبعد ذلك نقوم بأخراج البفتيك من الثلاجة ونقوم بإحضار البيض ويخفق جيدا مع رشه من الفلفل الأسود ثم نقوم بإحضار إناء آخر ونضع به الدقيق وأناء آخر نضع به البقسماط المطحون.
- ونجهز طاسة عميقه ونضع بها كمية كبيرة من الزيت ونضعها علي النار ونتركها حتي تسخن جيدا.
- ثم نقوم بوضع شرائح البفتيك في البيض ونخرجه ثم نضعه في الدقيق ثم نضعه مرة أخري في البيض وبعد ذلك نقوم بوضع البفتيك في البقسماط المطحون.
- وبعد ذلك نضع شرائح البفتيك المتبلة في الزيت الساخن ليأخذ صدمة الزيت الساخن وبعد ذلك نقوم بتهدئة النار مع التلقيب حتي يستوي على نار هادئة بعد أن يأخذ لونه الذهبي المفضل لدي الجميع.
- وبعد أن نقوم بأخراج البفتيك من الطاسة نضعه في طبق به ورق الزبدة أو المناديل ليمتص الزيت وبعد ذلك نضعه في طبق التقديم ونقدمه لأفراد الأسرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلي بفتيك مقلي علي أصوله الشهية والصحية وأضمن من المحلات والمطاعم الكبري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.