أحلي بفتيك مقلي علي أصوله الشهية والصحية وأضمن من المحلات والمطاعم الكبري

البفتيك المقلي على أصوله من أحلي وأطعم اللحوم الحمراء التي يحبها ويفضلها جميع أفراد العائلة بشكل كبير، والمنتشر تناولها في جميع أنحاء العالم وخاصة في مصر بشكل كبير والتي تعتبر من أهم الوجبات السريعة في جميع محلات الأكل والمطاعم الكبري وذلك لتمتعها بالطعم الرائع والشهي، والتي تعتبر من أهم الوجبات الصحية علي مائدة الطعام والتي يتم عملها في جميع المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والأعياد بشكل كبير، والبفتيك المقلي يقبل على تناوله جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية لبناء أجسامهم بطريقة سليمة وصحية، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل، وذلك بطريقة أفضل من المطاعم الكبري وذلك من خلال طريقتنا المميزة لعمل أحلي وأطعم بفتيك مقلي.

طريقة عمل البفتيك المقلي ومكوناته

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أحلي وأطعم بفتيك مقلي الشهية واللذيذة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق السليمة والصحية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية لبناء أجسامهم بشكل كبير جداً.

المكونات

كيلو لحمة بفتيك.

بصلتين كبيرتان مبشورتين.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملح.

فلفل أسود.

خل.

بيض.

بقسماط مطحون.

دقيق.

بهارات اللحمة.

زيت القلي.

طريقة التحضير