النشا والزبادي كنز عظيم: سيجعل بشرتك مثل الثلج في ربع ساعة فقط2022

نقدم لكم النشا والزبادي كنز عظيم , حيث يعد من أفضل الكريمات التي سوف نحصل منها علي أفضل نتائج بفضل الله, كلنا يطرح هذا السؤال عن بشرة الكورية مدي تفتيحها وصفاء البشرة والمسام الضيقة جدا، فاليوم جاءنا لكم بكنز من كنوز الكورية هذا الكريم العجيب في تفتيح البشرة والجسم بطريقة سريعة جدا وفعالة في تفتيح البشرة والهالات السوداء، ويوجد بها أيضا النشويات التي تعمل علي شد البشرة ،النشا الذهب يعمل علي تفتيح القوي للبشرة ويمنح البشرة نعومة فائقة، أما زيت جوز الهند يعمل علي الترطيب الهائل للبشرة، يعني اليوم نقدم لكم كريم ٣ في واحد شد وتفتيح وترطيب لهذا أطلقنا عليه السهل الممتنع ،إليكم في هذا المقال من موقع ثقفني طريقة عمل النشا والزبادي كنز عظيم الكريم الفعال جدا في تبييض البشرة بشكل مبهر وتحدى ٢٠٢٢

مكونات عمل النشا والزبادي كنز عظيم سيجعل بشرتك مثل الثلج وتحدي من أول استخدام2022

سوف نتعرف اليوم علي بعض المكونات الرهيب لعمل هذا الماسك السحري في تبييض البشرة بشكل مبهر وهي كما يلي:-

٣ملاعق من الزبادي.

١ملعقة من النشا.

معلقة من ماء الورد. 2

١ملعقة من زيت للوز.

طريقة التحضير

سوف نتعرف الأن علي طريقة التحضير سهلة وسحرية للغاية للحصول علي أعلي درجات التفتيح وهي كما يلي:-

نضع في وعاء النشا والزبادي ونخلصهم بشكل جيد حتي تتجانس جميع المكونات بشكل مبهر. ثم نضيف عليهم ماء الورد ونستمر في التقليب حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضهم البعض. ثم نضيف زيت اللوز ونستمر أيضا في التقليب حتي يصبح خليط كريمي متجانس للغاية بفضل الله.

طريقة الاستخدام

إليكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة ومفيدة جدا لكم وكيفية الاستخدام الصحيح للماسك بشكل مبهر وهي كالتالي:-