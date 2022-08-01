تبييض لون البشرة مع كريم القهوة المنزلي.. اعمليه بنفسك وهتستغني عن كل الكريمات الجاهزة وتفتيح حتى درجتين في أسبوع

‏ازدادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة حول كريم لتفتيح لون البشرة، يكون آمن على جميع أنواع البشرة، ولكن هذا الأمر يمكن أن يكون صعب بعض الشيء نظراً لأن الكريمات الموجودة في الصيدليات ومحلات مستحضرات التجميل تتضمن على المواد الكيميائية التي يمكنها الإضرار بصحة البشرة، أو أنها لا تتناسب مع جميع أنواع البشرة، ولذلك فإنه هذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا مع كريم القهوة لتبيض الوجه، وهو أحد الكريمات الطبيعية المصنوعة من مكونات موجودة في كل منزل، يساعد على تفتيح لون البشرة حتى درجتين في أسبوع واحد فقط، وهو فعال للغاية في القضاء على الحروق الناتجة عن أشعة الشمس الضارة، وتفتيح لون البشرة ومنحه مظهر طبيعي وناعم للغاية.

‏كريم القهوة لتبييض الوجه

‏إن القهوة من المكونات الطبيعية المعروفة بخصائصها الفعالة في تفتيح البشرة، نظرا لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب التصبغات والبقع الداكنة والاسمرار، ولذلك فإن كريم القهوة لتبيض الوجه من أهم الكريمات الفعالة التي تعمل على تفتيح لون البشرة والتخلص من علامات التقدم في العمر وعدد كبير للغاية من الفوائد الأخرى، وذلك من خلال ما يلي:

‏المكونات

‏ملعقة كبيرة من القهوة أو النسكافيه.

‏ملعقة كبيرة من النشا.

‏ملعقة كبيرة من الزبادي.

‏ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

‏ملعقة كبيرة من ماء الورد.

خطوات التحضير

‏نقوم أولاً بمزج القهوة مع النشا في وعاء صغير للغاية حتى تمتزج المكونات جيداً. ‏بعدها نبدأ بإضافة الزبادي والعسل الأبيض مع ماء الورد وتقلب جيداً إلى أن تتجانس المكونات ويصبح قوامها كريمي، وتتداخل المكونات سوياً. ‏يتم تطبيق هذه الوصفة على البشرة وتركها لمدة 25 دقيقة، وبعدها يتم غسلها بالماء الفاتر والتخلص من جميع بقايا الكريم. ‏للحصول على النتائج المطلوبة تكرر الوصفة مرة أسبوعياً.

‏فوائد كريم القهوة لتبييض الوجه

‏إن كريم القهوة له عدد كبير للغاية من الفوائد في تبيض الوجه، فهو يمنح البشرة مظهر طبيعي ويقوم بالتفتيح حتى درجتين، والتخلص من جميع البقع الداكنة والتصبغات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس الضارة، بالإضافة إلى أن القهوة غنية بمضادات الأكسدة التي تساهم في حماية البشرة من علامات التقدم في العمر.

يعتبر كريم القهوة للتبيض من المستحضرات الفعالة التي تصنف أنها بمثابة معجزة حقيقية في تفتيح البشرة، نظراً لأن جميع المكونات التي تم إدراجها في هذا الكريم تتضمن على خصائص تفتيحية، من الزبادي أو العسل الأبيض أو القهوة، ولذلك ينصح باستخدامه مرة أسبوعياً وعدم الإغفال عنه لما له من نتائج مذهلة.