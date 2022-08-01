ربع كوب من القهوة يخلصك تماما من الشعر الأبيض ويقضي على وجود الشيب تماماً مهما البياض زاد

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عمر شويل - جدة يشير الكثير من خبراء التجميل إلى الفوائد العديدة التي تقدمها القهوة للشعر، فقد أثبتت الدراسات مدى قدرتها على القضاء على الشعر الأبيض أو ما يسمى بالشيب المبكر، وهي المشكلة التي لا تقتصر فقط على الفتيات بل يعاني منها أيضاً الكثير من الشباب، ولذلك نجد الكثير منهم يبحثون عن طرق ووصفات باستخدام القهوة للقضاء على تلك المشكلة بشكل نهائي وبدون إنفاق أموال طائلة كما أنها ستعمل على منح شعرك الكثير من الفوائد الأخرى مثل التنعيم والتقوية. ربع كوب من القهوة يخلصك تماما من الشعر الأبيض (وصفة القهوة للقضاء على الشعر الأبيض) أولاً: المكونات المطلوبة: ربع كوب فقط من القهوة.

عدد 2 كوب من الماء الدافئ. ثانياً: طريقة التحضير والاستخدام: الخطوة الأولى: أسرعي في مزج كلا من كوب القهوة مع كوبين من الماء الدافئ في وعاء متوسط الحجم، ثم قومي بوضع المزيج في زجاجة بخاخ واتركيه حتى يبرد تماماً.

الخطوة الثانية: وفي ذلك الوقت قومي بغسل شعرك بالماء وجففيه جيداً حتى لا تظل به بعض قطرات من المياه.

الخطوة الثالثة: وبعد التأكد من أن المزيج أصبح بارد قومي بتوزيعه على فروة الرأس جيداً، واحرصي على تمشيط شعرك حتى يتم توزيع المزيج على كافة البصيلات والجذور بشكل كامل.

الخطوة الرابعة: وفي النهاية يجب أن تتركي المزيج على شعرك لمدة لا تقل أو تزيد عن نصف ساعة، ثم قومي بغسله بالماء الفاتر.

ملحوظة: احرصي على تكرير تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع، وذلك حتى يبدأ الشعر الأبيض بالاختفاء. وصفة القهوة وزيت الزيتون للقضاء على الشعر الأبيض أولاً: المكونات المطلوبة: عدد ملعقة واحدة كبيرة من القهوة.

مقدار ربع كوب فقط من زيت الزيتون.

كوب متوسط الحجم من القهوة الساخنة. ثانياً: طريقة التحضير والاستخدام: الخطوة الأولى: في بادئ الأمر يجب أن تقومي بوضع كلا من المكونات السابقة في وعاء متوسط الحجم، وابدأي في مزجهم جيداً حتى تتجانس المكونات معاً.

الخطوة الثانية: وبعد ذلك قومي بوضع المزيج على النار واتركيه حتى تصل درجة حرارته إلى الغليان.

الخطوة الثالثة: ثم قومي بإغلاق النار واتركي المزيج في مكان ليس حار حتى يبرد بشكل سريع، لتتمكني من وضعه على فروة رأسك.

الخطوة الرابعة: وبعد الانتهاء من تلك الخطوة قومي بوضع المزيج على شعرك بشكل كامل بداية من الجذور وحتى الأطراف، واتركيه لمدة لا تقل أو تزيد عن ساعتين.

الخطوة الخامسة: وفي النهاية قومي بغسل شعرك باستخدام الماء فقط، وبعد مرور يومين قومي بغسله بالشامبو الخاص بك والماء. يمكنك الآن وبربع كوب من القهوة القضاء على الشكل الغير مرغوب فيه للشعر الأبيض، حيث أن تلك الوصفة بمكونات طبيعية بنسبة 100% ولن تترك لكي أي تأثير سلبي على شعرك أو خصلاته، كما إنها ستحد من تساقطه وستعمل على تنعيمه لدرجة كبيرة، ولذلك يمكنك تجربتها كل أسبوعين للحصول على أفضل النتائج للحصول على شعر صحي ولامع وخالي من اللون الأبيض.

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