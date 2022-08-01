طريقة تنعيم الشعر بكريم بانثينول وتحويله 360 درجة مهما كانت درجة التلف.. جربيه بنفسك الآن وشوفي النتيجة

‏هناك مجموعة كبيرة للغاية من السيدات التي ترغب في فرد الشعر والحصول على شعر ناعم بدون استخدام المواد الكيميائية من البروتين والكيراتين، أو الاعتماد على كريمات فرد الشعر التي تتسبب في أضرار بالغة له، بالإضافة إلى أن فرد الشعر بالحرارة باستمرار من الممكن أن ينتج عنه تلف الشعر وتدميره بصورة سريعة جداً، وقد أكدت مجموعة من الدراسات العلمية أن كافة الوسائل التقليدية التي ذكرناها فيما سبق من الممكن أن تعمل على تنشيط الخلايا السرطانية التي تصيب الجسم بالأورام، ولذلك فإن هناك مجموعة كبيرة من المكونات الطبيعية والآمنة وعلى رأسها فرد الشعر بكريم بانثينول، والذي يعتبر بمثابة الكيراتين الطبيعي نظراً لأنه يتضمن على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات، التي تساهم في حماية الشعر من الجفاف والتقصف وتعمل على تغطيته بصورة كبيرة للغاية.

‏طريقة فرد الشعر بالبانثينول

‏من الممكن العمل على فرد الشعر بكريم بانثينول بخطوات سهلة وبسيطة للغاية، وذلك من خلال ما يلي:

‏المكونات

‏2 ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.

‏2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

‏ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

‏خطوات التحضير

‏نقوم بمزج كافة المكونات في طبق بلاستيك صغير إلى أن تتجانس جميعها ويصبح لدينا كريم للاستخدام. ‏نقوم بفرد الخليط على جميع خصلات الشعر والتأكد من أنه يغطي كافة الشعيرات، ويترك على الرأس لمدة ساعة تقريباً وبعدها يشطف بالماء الفاتر والشامبو والبلسم للترطيب. ‏يتم تكرار هذه الوصفة مرة وحتى مرتين أسبوعياً، وسوف تلاحظون الفرق والحصول على شعر ناعم ومفرود على مدار شهر واحد فقط.

‏وصفات كريم بانثينول لفرد الشعر

‏المكونات

‏أنبوبة من كريم بانثينول.

‏ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

‏ملعقة من زيت الأفوكادو.

‏ملعقة من الجليسرين.

‏ملعقة من زيت الجوجوبا.

‏طريقة التحضير

‏نقوم بمزج جميع المكونات في وعاء جانبي والتأكد من امتزاجهم جيداً. ‏نقوم بتوزيع الخليط على خصلات الشعر بالكامل وعدم وصوله إلى الجذور. ‏يغطي الشعر بغطاء بلاستيكي ويترك لمدة ساعة أو ساعتين أو أكثر إلى أن يجف تماماً على الشعر. ‏يتم غسل الشعر بالماء والشامبو مع تطبيق البلسم وحمام الكريم لمدة ربع ساعة على الأقل وبعدها يغسل مرة أخرى.

فوائد كريم بانثينول للشعر