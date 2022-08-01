قنبلة تفتيح ممتازة .. كريم النشا والخل للبشرة لتبييض أي أماكن غامقة في الجسم وصفة مناسبة للعروس

يعتبر تفتيح البشرة وتوحيد لونها من أكثر الأمور التي تشغل فكر الكثير من الأشخاص وخصوصاً العروس المقبلة على الزواج فدائما ما نجد الفتيات يبحثن عن كريمات تفتيح البشرة ولكن الكثير منهن يغفل الوصفات الطبيعية التي يمكن أن يتم إعدادها في المنزل والتي لها نتائج فعالة لتفتيح البشرة وإزالة المناطق الداكنة فيها، ويعد كريم النشا مع الخل من أهم الكريمات التي يمكن أن تستخدم لتبييض البشرة والأماكن الغامقة فيها وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية عمل وصفة الخل والنشا لتبييض البشرة وتفتيحها.

كريم النشا والخل للبشرة

المكونات:

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض المركز.

طريقة التحضير والاستخدام:

في البداية قومي بإحضار طبق متوسط الحجم ومن ثم قومي بإضافة المكونات المذكورة سابقاً.

ومن ثم يتم مزج الخل مع النشا بشكل جيد من خلال التقليب لفترة جيدة.

وبعد التقليب مع ملاحظة قوام الوصفة عندما يكون قوام متماسك أشبه بالكريم يتم وضع هذه الوصفة على الوجه.

ومن ثم يتم تدليك الوجه بها بشكل دائري مع التركيز على الأماكن الغامقة في الوجه.

وبعد ذلك يتم ترك هذه الوصفة على الوجه لمدة تصل إلى ساعة ثم تقومي بغسل الوجه بالماء الفاتر.

ويجب قبل وضع الوصفة على الوجه أن يتم غسل الوجه بالماء الساخن من أجل فتح المسامات.

ومن أجل نتائج فعالة قومي بتكرار الوصفة 3 مرات بشكل أسبوعي.

فوائد وصفة النشا والخل للبشرة

أولا: هذه الوصفة تمنح البشرة رونق ونعومة وتجعل بشرتك أكثر جاذبية حيث تعمل على تفتيح البشرة بشكل واضح.

ثانيا: كما أنها تزيل البقع الداكنة في البشرة وتساهم في توحيد لون البشرة.

ثالثا: مكونات الوصفة قوية ولها دور فعال في إزالة البكتيريا والفطريات والأوساخ من الوجه كما أنها تتسبب في تطهير البشرة.

رابعا: من أهم الوصفات التي تعمل على إزالة الدهون والزيوت التي تخرج من البشرة وتعمل على إزالة الكثير من الأمراض والمشاكل الجلدية.

خامسا: تعمل على القضاء على البثور والرؤوس السوداء في البشرة وتساهم في إزالة التجاعيد وعلامات الشيب المبكر.

تحاول الكثير من الفتيات التخلص من علامات اسمرار البشرة أو وجود أماكن ومناطق داكنة بالجسم، وذلك من خلال تجربة الكثير من الوصفات الطبيعية، ويعتبر كريم النشا والخل للبشرة من أفضل الوصفات التي يمكنك تجربتها من أجل الحصول على حل مثالي لتلك المشاكل والتخلص تماما من الاسمرار والتصبغات التي تظهر نتيجة التعرض للشمس أو عدم الاهتمام بالترطيب اليومي.