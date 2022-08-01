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ترغب الكثير من النساء في الحصول على شعر مسترسل وقوي واستخدام مواد الفرد الكيماوية تضر الشعر وذلك لأنها تحتوي على مادة الفور مالين التي تؤذي الشعر. فيما بعض وتعد المواد الطبيعية هي أفضل ما يتم استخدامه للحصول على شعر قوي وناعم لذلك نقدم لكي اليوم عدة طرق لصنع كرياتين طبيعي في المنزل باستخدام مواد طبيعية. وصفات مختلفة لتحضير كرياتين طبيعي مكونات تحضير كرياتين طبيعي باستخدام الزعتر: 5 ملاعق كبيرة من الزعتر. 2 كوب كبير من الماء. ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. طريقة تحضير كرياتين طبيعي باستخدام الزعتر: نقوم بإحضار إناء عميق نضيف فيه الماء والزعتر ونرفعه على النار حتى يغلي.

ثم نقوم بإضافة الخل الأبيض ونرفعه من النار ونقوم بتصفيته جيدا.

بعد غسل الشعر بالشامبو ضيفي ماء الزعتر على الشعر واجعله يتغلغل جيدا داخل الشعر.

للحصول على أفضل نتيجة يجب تكرار الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا. مكونات تحضير كرياتين طبيعي باستخدام الصبار: ملعقة كبيرة من زيت الخروع. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. 2 ملعقة كبيرة من الصبار الطبيعي. ملعقة صغيرة من زيت خشب الصندل. طريقة تحضير كرياتين طبيعي باستخدام الصبار: نقوم بإحضار إناء صغير نضيف فيه الصبار وزيت الخروع وزيت جوز الهند.

ثم نضيف إليهم زيت خشب الصندل ونمزجهم جيدا ونرفعهم على النار حتى يكون الخليط دافئا.

بعد ذلك نقوم بعمل تدليك للشعر من هذا الخليط ويترك على الشعر لمدة ساعتين أو أكثر.

ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو وتكرر الوصفة مرتين أسبوعيا. مكونات تحضير كرياتين طبيعي باستخدام البيض: 2 من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

موزة كبيرة.

3 ملاعق كبيرة من عسل النحل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. طريقة تحضير كرياتين طبيعي باستخدام البيض: نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضيف فيه الموز والبيض والعسل الأبيض. ثم نقوم بخفق المكونات جيدا ونقوم بإضافتها إلى وعاء عميق. بعد ذلك نقوم بإضافة زيت اللوز الحلو إلى المزيج ونمزجهم جيدا. نقوم بتقسيم الشعر إلى أجزاء ثم نقوم بتوزيع الكرياتين الطبيعي على الشعر جيدا من الجذور إلى الأطراف. ثم نقوم بلف الشعر بغطاء بلاستيكي ونتركه لمدة ساعتين أو أكثر. عمر شويل - جدة طريقة تحضير كرياتين الشعر المجهد والتالف ولفرد الشعر في اسبوع واحد - ثقفني

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