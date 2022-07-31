تخزين الطعام عادة صحية أم سامة؟ خبير التغذية يوضح الحقيقة

أضرار تخزين الطعام، الطعام لحين الاستخدام من أكثر العادات الشائعة بين ربات المنزل والأمهات خاصةً العاملات منهن لأنها من العادات التي توفر الوقت والمجهود وتسهل كثيرًا من طبخ أو تحضير الطعام عند الحاجة إليه مثل تقطيع وتخزين الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدجاج ولكن تشير بعض الدراسات أن هناك خطر كبير من تخزين الطعام أنواع محددة منه إذ أنه يعمل على تنشيط البكتيريا والجراثيم التي تكون متواجدة في الطعام مما يحوله إلى سم على الفور إذا قمنا بتناوله إليكم أبرز مخاطر تخزين الطعام في السطور الآتية.

أضرار تخزين الطعام لحين الاستخدام

تتجه الأمهات العاملات إلى تخزين الطعام طوال الوقت حتى يصبح من اليسير استخدامه في اليوم التالي ويكون جاهز على التحضير فقط في الوقت المناسب لذلك ولكن وفقًا لما ذكره أخصائي التغذية الدكتور محمد سامي أن تخزين الطعام من العادات الغير صحية والتي ينتج عنها العديد من الأضرار والسبب في ذلك يعود إلى أن درجة الحرارة في الثلاجة أو المبرد تتسبب في زيادة نشاط البكتيريا والجراثيم الموجود بالطعام المجمد كما أنها تسرع من معظم العمليات والتفاعلات التي ينتج عنها فيما بعد سرعة تعفن الطعام لا سيما اللحوم والدواجن وقد لا نلاحظ ذلك ولكن تتحول اللحوم إلى طعام سام وعفن يسبب لنا العديد من الأخطار الصحية لنا ولأسرتنا.

قواعد تخزين الطعام الصحيحة

ويذكر الدكتور محمد سامي أنه للوقاية من أضرار تخزين الطعام بالثلاجة أو المبرد يجب أن نراعي النصائح والقواعد التالية للتخزين وهي: