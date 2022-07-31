نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التجشؤ يدل على هذه الأمراض؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر التجشؤ أمرًا طبيعيًا ويتوقع الآباء أن يتجشأ الطفل بعد الرضاعة! لكن من المثير للاهتمام معرفة أن التجشؤ علامة على بعض الأمراض ويجب أن تأخذها على محمل الجد. ربما حدث لك أنك لاحظت أنك تتجشأ كثيراً ولا تعرف السبب. التجشؤ هو رد فعل لا إرادي للتغيرات في الجسم. في بعض الأحيان تحدث أشياء في الجسم تؤدي إلى التجشؤ.

أسباب كثرة التجشؤ

في هذا المقال سوف تتعرف على أسباب التجشؤ كثيرًا، والتي يمكن اختصارها بالنقاط التالية:

المشروبات الغازية

يتم إنتاج المشروبات الغازية مثل المشروبات الغازية والبيرة وغيرها من المشروبات الغازية بغاز يسمى ثاني أكسيد الكربون. تعمل هذه المشروبات على زيادة الغازات في المعدة، حيث يجد الغاز الذي يدخل طريقه إلى الخلف ويدخل مرة أخرى إلى الأعلى ويخرج من الفم. تجنب المشروبات الساخنة. تسبب المشروبات الساخنة ابتلاع الهواء مما يسبب التجشؤ.

قرحة المعدة

قد يكون التجشؤ أحيانًا علامة على الإصابة بقرحة في المعدة. القرحات المفتوحة التي تظهر في جدار المعدة شائعة جدًا. تسبب العدوى هذه القرح.

حمض ارتجاع

أحيانًا يرتد حمض المعدة إلى الحلق. تعتبر عودة حمض المعدة إلى الحلق أكثر شيوعًا في الحمل أو زيادة الوزن أو الحالات التي لا تستطيع فيها المعدة هضم الطعام بسرعة.

الأطعمة الحارة أو الحمضية

يحتوي البصل والطماطم والفواكه الحمضية على الكثير من الأحماض. بالنسبة لبعض الناس، فإن تناول هذه الأشياء يسبب الحموضة المعوية. كما تؤدي الأطعمة الحارة إلى التجشؤ المصحوب بإحساس حارق في مؤخرة الحلق. لتقليل هذه الحالات، من الضروري تقليل استهلاك هذه الأطعمة.

الربو

إنه أمر غريب للغاية، لكن التجشؤ يمكن أن يكون من أعراض الربو. ما هو السبب؟ إذا كانت مجاري الهواء لديك ملتهبة، عليك أن تعمل بجهد أكبر لإدخال ما يكفي من الهواء إلى رئتيك. هذا أيضا يضع الكثير من الضغط على الحجاب الحاجز. يتسبب كلا التغيرين في دخول الهواء إلى الحلق مما يؤدي إلى التجشؤ.

الكثير من الفركتوز

عادة لا يعتبر هذا السكر الطبيعي في الفاكهة مشكلة. ولكن يتم تحلية بعض الأطعمة والمشروبات بشراب الذرة عالي الفركتوز. هذا الشراب يسبب الكثير من الغازات. إذا كنت تشرب العصير، فقد ترى نفس التأثير.

مرض الجزر الحمضي

مرض الارتجاع الحمضي، المعروف أيضًا باسم مرض الجزر المعدي المريئي (GERD)، هو اضطراب في المعدة يتم فيه دفع حمض المعدة مرة أخرى إلى المريء. تشمل أعراض الارتجاع المعدي المريئي صعوبة في التنفس وتناول الطعام، وطعم حمضي في الفم، والغثيان، وحرقة المعدة، والتجشؤ المفرط، وألم الصدر.

متلازمة القولون العصبي

متلازمة القولون العصبي ( IBS ) هي اضطراب معوي ينتج عنه أعراض مثل الإمساك والإسهال والغثيان وآلام المعدة والانتفاخ والتجشؤ. تحدث متلازمة القولون العصبي عندما يفشل القولون في أداء وظائفه الطبيعية.

عسر الهضم

وهو من المضاعفات التي تمنع هضم الطعام وتسبب عدم الراحة في منطقة المعدة. غالبًا ما يشكو الشخص من عسر الهضم الذي يتميز بالتجشؤ المفرط وحرقان يمر عبر الجهاز الهضمي. في مثل هذه الأوقات يبتلع الإنسان الكثير من الهواء ويؤدي إلى التجشؤ المستمر فيه.

ابتلاع الهواء

وهو نشاط يُعتبر بلعًا غير واعٍ وغير سارٍ للهواء بشكل مفرط، مما قد يتسبب في حدوث نوبات تجشؤ غير طبيعية مع ألم في الجزء العلوي من البطن. الأشخاص الذين لا يستطيعون فعل أي شيء دون مضغ العلكة أو التدخين أو شرب المشروبات الغازية غالبًا ما يعانون من هذه المشكلة.