ما هي حلوى الموتشي؟.. وطريقة تحضير حلوى الموتشي اليابانية بدون دقيق الأرز

طريقة الموتشي، اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا نوع جديد ومختلف من الآيس كريم ويعرف بإسم الموتشي فهو عبارة عن عجينة حلوة باستخدام دقيق الأرز ويتم حشوه من الداخل بأيس كريم مختلف النكهات وهو ما يجعلها تجربة جديدة ومختلفة ونالت إعجاب الكثير من الأشخاص وبدء العديد من الأشخاص في نشر طرق تحضير حلوى الموتشي اليابانية وهي ما نقدمه لكم اليوم لتحضيرها بألذ وأشهى طريقة.

طريقة الموتشي بدون دقيق الأرز

يتم عمل حلوى الموتشي بدقيق الأرز في الطريقة الأصلية ولكن هناك طريقة أخرى يمكننا أن نعتمد عليها في التحضير ولا نحتاج بها إلى دقيق الأرز لعدم تواجده بسهولة ونحتاج بها للمقادير القادمة:

ماء’ اربعة أكواب كاملة.

سكر أبيض’ من ثمانية حتى عشر ملاعق.

أرز أبيض’ كوبين كاملين.

الحشو’ أما مارشميلو أو فواكه أو نوتيلا أو أي نكهة آيس كريم حسب الرغبة والمتاح.

ألوان طعام’ حسب الرغبة سواء كانت جل أو بودرة.

خطوات التحضير

يتم غسل كمية الأرز جيدًا ثم توضع في قدر مليء بالماء وينقل القدر على النار لكي يتم سلق الأرز ومن حين لآخر يتم تقليب الأرز عدة مرات مع الماء حتى يقترب من ينضج. وقبل النضج يضاف إلى الأرز مقدار السكر ونقلب عدة مرات ثم يغطى القدر ويترك حتى النضج. بعدها ننقل الأرز المسكر إلى الكبة لطحنه إلى أن يصير ذو قوام ناعم. ثم يقسم المزيج الناتج لعدة أجزاء ويلون كل جزء باللون المرغوب به ويتم فرد العجينة باستخدام النشا على سطح نظيف ثم توضع الحشوة المفضلة بالداخل وتغلف جيدًا.

الموتشي؟

يعتمد الموتشي في الأساس على دقيق الأرز والذي يتواجد بكثرة في اليابان حيث يتم استخدامه في العديد من وصفات الطعام ولكن في بعض المناطق يتم تحضيره بالطريقة السابق ذكرها بدون دقيق الأرز وتكون النتيجة النهائية هي نفسها، والموتشي تعرف بأنها كعكة أرز يابانية ذات مذاق حلو ولذيذ ويتم تحضير أنواع وأشكال مختلفة منها في اليابان وتضاف لها عدة مكونات أخرى لتحويلها من المذاق الحلوى إلى الحادق حسب الرغبة.