نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل سلطة ملفوف البيك الشهيرة في المنزل بنفس المذاق في المقال التالي
طريقة سلطة ملفوف البيك، يقدم البيك نوع مميز من السلطات الشهية التي يطلبها الكثير من العملاء بجانب وجبات طعام البيك اللذيذ وتلك السلطة هي سلطة ملفوف البيك التي تتكون من الجزر والملفوف مع صوص المايونيز وعدة مكونات أخرى شهية تجعل للسلطة شعبية وشهرة كبيرة بين العملاء ويجعل الطلب عليها متزايدًا والأهم من ذلك أن تلك السلطة محتواها الغذائي مرتفع سواء من الكربوهيدرات أو البروتينات أو الفيتامينات كما أنها مفيدة لمرضى القلب ولتقليل مستويات الكوليسترول، ومن خلال الطريقة التالية يمكنكم تجربة تحضير سلطة ملفوف البيك في المنزل من أجل الاستمتاع بها في أي وقت بدون تكاليف.
مكونات سلطة ملفوف مطعم البيك
المكونات التي تتميز بها تلك السلطة مكونات طبيعية صحية ومفيدة لنا كما أنها لا تكلفنا الكثير من حيث المال وتتمثل المقادير في:
- زبادي: ملعقة لها حجم كبير.
- ملفوف أو كرنب مفروم: كوبين كاملين.
- سكر: ملعقتين حجم صغير سكر.
- جزر: حبتين وتكونا مبشورتين.
- فلفل أسمر: ربع ملعقة حجمها صغير.
- عصير ليمون: ليمونة واحدة.
- مايونيز: ثلاث ملاعق حجمها كبير.
- خل طعام أبيض: ملعقة لها حجم متوسط.
- ملح طعام: نصف الملعقة ذات الحجم الصغير.
طريقة عمل سلطة ملفوف البيك
سلطة ملفوف البيك يطلق عليها اسم آخر وهو كول سلو البيك وتتميز بالمذاق الحلو لها والمكونات الطبيعية الصحية لها ويتم تحضيرها كما يلي بتلك الخطوات:
- نضع في بولة عميقة مناسبة كمية الزبادي وعصير الليمون والسكر والخل والملح والفلفل والمايونيز ويتم استخدام الملعقة من أجل تقليب كافة تلك المكونات سويًا لتصير مزيج واحد متجانس.
- ويتم تحضير بولة أخرى لإضافة الجزر والملفوف المبشور لكي يتداخلا معًا جيدًا.
- نعود مرة أخرى إلى صوص سلطة ملفوف البيك ويتم صبه فوق الجزر المبشور والملفوف المفروم جيدًا وتقلب الخضروات مع الصوص أكثر من مرة حتى تتداخل.
- ومن ثم يتم حفظ سلطة ملفوف البيك في الثلاجة لبعض الوقت حتى تتماسك وتصبح ذات مذاق أشهى وألذ عند التقديم.
- يتم تقديمها بجانب الطعام المحضر مسبقًا أو تناولها وحدها حسب الذوق وحسب الرغبة وبالهناء والشفاء.
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