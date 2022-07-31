نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ الجمال للعرايس.. قرص واحد هيشيل البقع والتجاعيد ويبيض بشرتك 10 درجات حتي لو سوداء الفحم في المقال التالي
تعاني الكثير من السيدات من وجود البقع الداكنة على البشرة، والكلف، كما أنه تمثل ظهور الحبوب بالبشرة والوجه مشكلة كبيرة لكثير من الفتيات والتي يصعب التخلص منها وخاصة الحبوب التي تترك آثر على البشرة، وتعد كل هذه المشكلات للبشرة، يمكنك حلها بوصفة سحرية باستخدام قرص واحد من الأسبرين، والذي يساعد على نضارة وحيوية البشرة والتخلص من كافة البقع الداكنة، والكلف، وسوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة تحضير وصفة قرص الاسبرين لحل كل هذه المشكلات للبشرة.
مكونات وصفة البقع والكلف والحبوب بقرص واحد من الأسبرين
يعرف الأسبرين بأن له فوائد عديدة للبشرة حيث أن يساعد على تفتيح وتبييض البشرة، والتخلص من الكلف الذي يظهر في سن مبكر لدي بعض السيدات كما أنه يعيد للبشرة حيويتها ونضارتها، ولذلك سوف نوضح لكم المكونات التي نحتاج إليها باستخدام قرص الأسبرين موضحه كالتالي.
- قرص واحد من الأسبرين.
- ملعقة كبيرة من النشا المطحون.
- ملعقة كبيرة من الكركم الذي يعرف بفوائده العديدة للبشرة.
- ربع كوب من الماء.
طريقة تحضير وصفة قرص الأسبرين في المنزل
وبعد أن تعرفنا معكم على أهم المكونات التي نحتاج إليها لتحضير هذه الوصفة السحرية، حيث تعد هذه المكونات بسيطة التكاليف، توجد في كل المنازل، والأن إليكم طريقة تحضير الوصفة بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل وقت وجهد وتعطي لكي نتائج رائعة من أول مرة.
- أولا نقوم بإحضار وعاء ثم نضيف به قرص الأسبرين بعد أن نقوم بطحنة جيدا.
- نضيف بعد ذلك ملعقة النشا الكبيرة، ثم ملعقة الكركم، وربع كوب الماء، قلبي كل هذه المكونات معا بشكل جيد حتى تمتزج معا تماما.
- قومي بتنظيف البشرة جيدا قبل وضع الخليط عليها، ثم نبدأ في وضع الخليط على البشرة والوجه وتركه لمدة 20 دقيقة.
- قومي بعد ذلك بشطف الوجه جيدا بالماء الفاتر، وسوف تلاحظين تفتيح ونضارة في البشرة من أول مرة لاستخدام هذه الخلطة السحرية.
- كرري هذه الوصفة مرة كل أسبوع وسوف تلاحظين بشرة خالية من التجاعيد والحبوب والكلف، مع تفتيح ونضارة للبشرة.
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