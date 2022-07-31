فوائد التين الشوكي للجسم لن تتوقعوها.. منها الوقاية من السرطان

فوائد التين الشوكي للجسم، مع بداية موسم انتشار التين الشوكي في مصر وكثرة الطلب عليه يجب أن نعرف أهم الفوائد التي يتيحها التين الشوكي للجسم سواء كانت الفاكهة أو عصير التين الشوكي فهو فعال في الوقاية من الإصابة والتعرض للسرطان وتحور خلايا الجسم الصحية إلى خلايا سرطانية كما أنه يوصف لمن يرغبون في التخسيس وخسارة الوزن بفضل خواصه الطبيعية العلاجية الفعالة في ذلك، ووفقًا لتصريح الأستاذ الباحث بقسم الكيمياء جميل السيد فإن التين الشوكي كنز من المزايا والفوائد للجسم لأن محتواه من القيم الغذائية مرتفع وتوفر للجسم فوائد جمة تعرفوا عليها فيما يلي.

محتوى التين الشوكي الغذائي

التين الشوكي فاكهة صيفية مليئة بالماء والألياف مما يجعلها تسهل كثيرًا من هضم الطعام بالمعدة وتعالج الإمساك، ويوضح الدكتور جميل أنه التين الشوكي غني بعدة فيتامينات أهمها فيتامين سي وأ وب وهـ وجميعها بلا استثناء هامة للجسم وضرورية على مدار اليوم سواء كنا كبارًا أو صغارًا وتتواجد تلك الفيتامينات بكثرة في هذه الفاكهة الصيفية اللذيذة والتي تعتبر كنز لتقوية مناعة الجسم بلا منازع، والجدير بالذكر أن تلك الثمرة يبدء ظهورها من شهر يونيو السابق وتظل في الأسواق حتى شهر سبتمبر مع قرب فصل الشتاء تقريبًا ويتم الحصول عليها من المزارع المخصصة له ولا توجد خطوط إنتاج مخصصة من أجل إنتاج وتوزيع التين الشوكي كما نلاحظ تلك الأيام.

فوائد التين الشوكي للجسم

بعد معرفة القيم الغذائية الهامة السابقة للتين الشوكي العصير أو الثمرة نعرفكم الآن على أهم الفوائد التي توفرها للجسم: