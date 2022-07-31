خبز براتا الهندي والطريقة الأصلية لتحضيره بجانب أصناف الطعام المختلفة

خبز براتا الهندي، اشتهر كثيرًا خبز براتا الهندي في العديد من الدول المختلفة وليس في الهند فقط لأنه يقدم مع العديد والعديد من أنواع الوجبات سواء حلوة أو مالحة كما أن له محتوى غذائي مرتفع حيث يتكون من دقيق أبيض وأسود وبعض الإضافات الأخرى التي تجعله من أنواع الخبز والمعجنات المميزة والمقدمة بجانب العديد من الأطباق ويتميز كذلك بأن له شكل حلزوني مختلف عن بقية أنواع الخبز فكيف يمكننا تحضير خبز براتا الهندي بنفس الطريقة الأصلية لتقديمه بجانب أصناف الطعام المختلفة؟

مكونات خبز براتا الهندي

نستخدم هنا مزيج بين نوعين الدقيق الأبيض والأسمر ليكون المذاق النهائي والقوام مميز ومختلف عن نوعية الخبز الأخرى ونعرفكم على المكونات بالتحديد من هنا:

دقيق أبيض: كوبين دقيق كاملين.

دقيق أسمر: كوبين أيضًا بنفس الحجم.

زيت نباتي: أربع ملاعق حجمها كبير.

ماء: مقدار نصف كوب للعجين.

ملح: ملعقة لها حجم صغير.

مكونات تزيين وجه الخبز

سمن بلدي: ملعقة أو ملعقتين لهما حجم كبير.

زيت نباتي: ملعقة بنفس الحجم.

طريقة عمل خبز براتا الهندي

أربعة أكواب من الدقيق مناسبة لعدد أربعة أفراد ووقت التحضير لن يتخطى النصف ساعة بالضبط وتتبع الخطوات القادمة: