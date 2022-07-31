نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبز براتا الهندي والطريقة الأصلية لتحضيره بجانب أصناف الطعام المختلفة في المقال التالي
خبز براتا الهندي، اشتهر كثيرًا خبز براتا الهندي في العديد من الدول المختلفة وليس في الهند فقط لأنه يقدم مع العديد والعديد من أنواع الوجبات سواء حلوة أو مالحة كما أن له محتوى غذائي مرتفع حيث يتكون من دقيق أبيض وأسود وبعض الإضافات الأخرى التي تجعله من أنواع الخبز والمعجنات المميزة والمقدمة بجانب العديد من الأطباق ويتميز كذلك بأن له شكل حلزوني مختلف عن بقية أنواع الخبز فكيف يمكننا تحضير خبز براتا الهندي بنفس الطريقة الأصلية لتقديمه بجانب أصناف الطعام المختلفة؟
مكونات خبز براتا الهندي
نستخدم هنا مزيج بين نوعين الدقيق الأبيض والأسمر ليكون المذاق النهائي والقوام مميز ومختلف عن نوعية الخبز الأخرى ونعرفكم على المكونات بالتحديد من هنا:
- دقيق أبيض: كوبين دقيق كاملين.
- دقيق أسمر: كوبين أيضًا بنفس الحجم.
- زيت نباتي: أربع ملاعق حجمها كبير.
- ماء: مقدار نصف كوب للعجين.
- ملح: ملعقة لها حجم صغير.
مكونات تزيين وجه الخبز
- سمن بلدي: ملعقة أو ملعقتين لهما حجم كبير.
- زيت نباتي: ملعقة بنفس الحجم.
طريقة عمل خبز براتا الهندي
أربعة أكواب من الدقيق مناسبة لعدد أربعة أفراد ووقت التحضير لن يتخطى النصف ساعة بالضبط وتتبع الخطوات القادمة:
- نبدأ بنخل الدقيق أولًا جيدًا حيث يوضع الدقيق الأبيض ويتم نخله ثم الدقيق الأسود حتى نتخلص من أي شوائب بهما ولنتيجة أفضل في النهاية.
- نضيف للدقيق مقدار الملح بعد الانتهاء من النخل ونخلطه جيدًا.
- ومن ثم نقوم بإحداث ثقب في منتصف كمية الدقيق حتى نتمكن من صب الماء وبعده الزيت ونستمر في العجن أكثر من مرة من أجل تحويل قوام العجينة إلى قوام متماسك.
- بعدها تقسم العجينة لعدة أقسام متساوية في الحجم ونضعهم في مكان مناسب مع التغطية للتخمير.
- عندما ينتهي وقت التخمير نقوم بفرد كرات العجين تلك ونلفها على شكل حلزوني مع دهنها بالزيت حتى يسهل التحكم بها ولا تلتصق ونستمر حتى ننهي جميع كمية العجين.
- يتم تجهيز مقلاة بها زيت ساخن على النار ووضع الخبز بها لقليه جيدًا بالزيت والاحتراس من أن يحترق الخبز ويقدم ساخنًا بجانب الطعام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبز براتا الهندي والطريقة الأصلية لتحضيره بجانب أصناف الطعام المختلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.