نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تحضير مندي اللحم اليمني بالطريقة الأصلية لنفس المذاق في المقال التالي
تحضير مندي اللحم، أكلة يمنية شهيرة ومعروفة منذ القدم في اليمن ولكن مع الوقت انتشرت لعدة دول عربية أخرى وأصبحت كل منطقة تضيف بعض الإضافات المميزة الخاصة بها حتى تحصل على المندي بطريقة لذيذة أخرى والجدير بالذكر أن وجبة المندي سواء كانت باللحم أو الدجاج من الوجبات الشائعة في المناسبات والأعياد خاصةً عيد الأضحى أو عيد الفطر، ولتحضير أشهى وجبة مندي لحم في المنزل إليكم أسرار عمل المندي المنزلي أفضل من المحلات بكثير.
مكونات مندي اللحم
المكونات تعتبر أولى أسرار تحضير مندي اللحم بالطريقة الأصلية له وهي عبارة عن:
- لحم بالعظم: عدد من القطع حسب المتاح وعدد الأفراد.
- ماء: نصف كوب إلى كوب إلا ربع.
- ماء بصل: ربع الكوب.
- صفار زعفران: نصف ملعقة لها حجم صغير.
- فلفل أسمر: نصف ملعقة بنفس الحجم.
مكونات الأرز
- فلفل حار: ربع ملعقة.
- حبهان بودرة ناعم: ملعقة حجمها صغير.
- ماء مغلي: مقدار خمسة أكواب.
- زيت نباتي: ثلاث ملاعق لها حجم كبير.
- بهارات مشكلة: ملعقة واحدة حجمها صغير.
- أرز بسمتي: ثلاثة أكواب ونصف الكوب ويكون مغسول.
- سمن لين: ملعقة حجمها أكبر.
- ملح: ملعقة طعام.
مكونات السحاوق
- طماطم: أربع ثمرات.
- ثوم: فصين.
- ملح: أقل من ربع الملعقة ذات الحجم الصغير.
- فلفل: حبة واحدة.
- عصير ليمون: ثلاث ملاعق لها حجم كبير.
طريقة تحضير مندي اللحم
- نضيف قطع اللحم إلى بولة عميقة مضاف لها الزعفران والفلفل والملح وماء البصل وتمزج تلك المكونات مع اللحم جيدًا حتى تغطيه من كل ناحية.
- نترك اللحم على جنب لحين تحضير الصينية حيث يتم تجهيز صينية مناسبة لقطع اللحم وتغطى بورق قصدير ويتم صب مقدار الماء بها سواء كوب إلا ربع أو نصف كوب ثم يوضع ورق زبدة حتى لا يبلل اللحم بالماء.
- ونستخدم ورق قصدير وورق زبدة لتغطية اللحم جيدًا من الأعلى حتى لا يحترق ثم يوضع في الفرن وتكون الحرارة أكثر من 250 درجة ويترك اللحم لينضج.
- يغسل الأرز ويترك على جنب ونضع في القدر السمنة والزيت وبعد الذوبان يضاف البصل والتوابل والفلفل وبقية التوابل ثم نضع الأرز وفوقه الماء ويترك ليغلي.
- توضع جميع مكونات السحاوق في الكبة لخلطها ثم تصب فوق الوجبة في النهاية.
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