سر تحضير مندي اللحم اليمني بالطريقة الأصلية لنفس المذاق

تحضير مندي اللحم، أكلة يمنية شهيرة ومعروفة منذ القدم في اليمن ولكن مع الوقت انتشرت لعدة دول عربية أخرى وأصبحت كل منطقة تضيف بعض الإضافات المميزة الخاصة بها حتى تحصل على المندي بطريقة لذيذة أخرى والجدير بالذكر أن وجبة المندي سواء كانت باللحم أو الدجاج من الوجبات الشائعة في المناسبات والأعياد خاصةً عيد الأضحى أو عيد الفطر، ولتحضير أشهى وجبة مندي لحم في المنزل إليكم أسرار عمل المندي المنزلي أفضل من المحلات بكثير.

مكونات مندي اللحم

المكونات تعتبر أولى أسرار تحضير مندي اللحم بالطريقة الأصلية له وهي عبارة عن:

لحم بالعظم: عدد من القطع حسب المتاح وعدد الأفراد.

ماء: نصف كوب إلى كوب إلا ربع.

ماء بصل: ربع الكوب.

صفار زعفران: نصف ملعقة لها حجم صغير.

فلفل أسمر: نصف ملعقة بنفس الحجم.

مكونات الأرز

فلفل حار: ربع ملعقة.

حبهان بودرة ناعم: ملعقة حجمها صغير.

ماء مغلي: مقدار خمسة أكواب.

زيت نباتي: ثلاث ملاعق لها حجم كبير.

بهارات مشكلة: ملعقة واحدة حجمها صغير.

أرز بسمتي: ثلاثة أكواب ونصف الكوب ويكون مغسول.

سمن لين: ملعقة حجمها أكبر.

ملح: ملعقة طعام.

مكونات السحاوق

طماطم: أربع ثمرات.

ثوم: فصين.

ملح: أقل من ربع الملعقة ذات الحجم الصغير.

فلفل: حبة واحدة.

عصير ليمون: ثلاث ملاعق لها حجم كبير.

طريقة تحضير مندي اللحم