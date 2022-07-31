طريقة عمل البطاطس البيوريه من ألذ واسهل الوجبات بثلاث مكونات فقط

البطاطس البيوريه ، من أشهر والذ الأطباق الجانبية التي تقدم في أغلب المطاعم، فهي تتميز بمذاق غني ولذيذ للغاية، كما أن مكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت، وكذلك طريقة صنعها في المنزل سهلة للغاية، ولا تتطلب الكثير من الإضافات فقط بثلاث مكونات سيتم إعداد ألذ أكلة باستخدام البطاطس يمكن تحضيرها.

كما أن السر في إعداد هذه الوصفة بالقوام الكريمي المميز كما تعد في المطاعم يكمن في الخطوات التي سنتعرف عليها فيما يلي وليس في المكونات، فهي تتكون من مكونات تقليدية وبسيطة للغاية، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة والفريدة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل بهارات البطاطس المقلية، أو كرات اللحم بصوص الطحينة، وفيما يلي سنتعرف على مكونات وطريقة تحضير البطاطس البيوريه.

مكونات البطاطس البيوريه

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت، كما أنها رخيصة الثمن وغير مكلفة ومكوناتها كالتالي:

كيلو من البطاطس.

خمس ملاعق من الزبدة.

نصف كوب أو كوب إلا ربع من الحليب الساخن أو كريمة الطبخ الساخنة.

طريقة التحضير

تتميز البطاطس البيوريه الخاصة بالمطاعم بالقوام الكريمي المميز والمذاق الغني، وفيما يلي سنتعرف على طريقة تحضيرها بالقوام الكريمي المميز تماما مثل المطاعم وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بتقشير كيلو البطاطس، ثم نقوم بتقطيعها إلي مكعبات متساوية وبحجم متوسط.

ويجب استخدام البطاطس النشوية أو التي تحتوي على كمية أكبر من النشا.

ثم نقوم بوضع مكعبات البطاطس في حلة ونغمرها بالماء البارد ونضيف إليها رشة من الملح، ثم نقوم بوضع الحلة على النار .

وبعدما يبدأ الماء في الغليان نقوم بتهدئة النار، ثم نقوم بتغطية الحلة.

ونترك البطاطس تسلق علي النار الهادئة لمدة تتراوح من ٢٠ إلي ٤٠ دقيقة حتي يتم تسوية مكعبات البطاطس جيدا.

وبعدما يتم تسويتها جيدا نقوم بتصفيتها من الماء.

ثم نعيد مكعبات البطاطس في الحلة مجددا ونضع الحلة على نار هادئة ونقلبها برفق حتي يتبخر منها الماء تمام.

ثم نقوم بوضع مكعبات البطاطس في مصفاة ونضغط عليها بالملعقة حتي تكون مهروسة بشكل جيد مثل قوام البيوريه الجاهز كما هو موضح بالصورة.