فطائر الجبنة الهشة بطريقة سهلة ومكونات بسيطة بالمنزل

فطائر الجبنة ، من ألذ أنواع المخبوزات التي يتم تجهيزها داخل المنزل تمتاز بقوام هش ورائع وتعد من المخبوزات التي يمكن تقديمها في وجبة العشاء أو الإفطار فهي لذيذة وخفيفة، أو يمكن تقديمها كطبق جانبي في وجبة الغداء فهي شهية جداً، تقدم مع أطباق مختلفة مثل البطاطس المحمرة أو السلطات أو أنواع مختلفة من الصوص فهي طيبة المذاق، وتعتبر من الفطائر الاقتصادية التي تتكون من مكونات بسيطة متوفرة بالمنزل كما أنها تحتوي على حشوة الجبن، فهي تعد من الفطائر المناسبة جداً مع الأطفال، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر الجبنة بمكونات بسيطة وسهلة داخل المنزل.

مكونات عمل فطائر الجبنة

تتكون الفطائر من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

3 أكواب وربع من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الناعمة.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت.

ربع كوب من الزبادي.

كوب من الحليب السائل.

للحشو

كوب وربع من الجبن الفيتا.

ملعقة كبيرة من النعناع المجفف.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

للوجه.

حبة من البيض.

ملعقة كبيرة من الحليب.

حبة البركة.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطائر الجبنة من خلال خطوات سهلة هي كما يلي:ـ

في العجان الكهربائي نضيف الدقيق ثم نضيف الخميرة والسكر ، ثم نقلب المكونات جيدًا مع بعضها البعض. ثم نقوم المواد السائلة بإضافة الزبادي والحليب والزيت، ثم نعجن المكونات مع بعضها البعض. نستمر في العجن حتي نحصل على عجينة طرية بقوام ناعم، ثم نترك العجينة حتي تختمر مدة كافية.

طريقة التشكيل

قبل تشكيل العجينة يجب تجهيز الحشو وذلك بوضع الجبن في طبق، ثم نضيف إليها زيت الزيتون والنعناع المجفف. ثم نقلب المكونات جيدًا مع بعضها البعض حتي تصبح ناعمة. بعد ذلك نقوم بتجهيز العجينة نقسم العجينة إلي 3 أجزاء ثم نقوم بفرد كل جزء على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام النشابة حتي تصبح بسمك متوسط. ثم نقوم بتقطيع العجينة إلي دوائر باستخدام أي قطاعة دائرية، ثم نضع على كل طرف كل دائرة ملعقة صغيرة من الحشوة. نغلق طرف العجينة الآخر على الحشوة، ثم نضغط على الطرفين جيداً، حتي تُغلق العجينة على الحشوة ولا تتفكك. توضع الفطائر في صاج فرن مدهون بالزيت، ثم تترك حتي ترتاح لمدة عشر دقائق. بعد ذلك نخفق البيض مع الحليب ثم نقوم بدهن وجه الفطائر بالخليط، ثم يرش بحبة البركة. تدخل الفطائر فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة حوالي 10 دقائق، حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي. نخرجها من الفرن ثم تغطى بفوطة نظيفة وتترك لمدة عشر دقائق حتي تصبح طرية، ثم تقدم بالهنا والشفا.

نصائح وملاحظات هامة