كيكة تايجر بأسهل وأسرع طريقة وبمكونات بسيطة هشة وبمذاق لذيذ وروعة

كيكة تايجر ، من ألذ وأشهى أنوع الكيك والذي يعشقه الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضًا، نظرًا لمذاقها اللذيذ والشهي الغني بالكاكاو، ولشكلها الخرافة، ولقوامها الهش، كما أنها خفيفة على المعدة، حيث تفضل ربات البيوت عمل الكيك في المنزل لكي يقدمونه لأفراد أسرتهم على وجبة الفطور مع كوب من الحليب أو الشاي، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها بطريقة سهلة وسريعة جدًا ومضمونة، وبمذاق لذيذ ورائع، وبمكونات بسيطة، وغير مكلفة أيضًا، كما يمكنكم صنعها في أعياد الميلاد وتقديمها للضيوف فهي فاخرة، كما يمكنكم تجربة تحلية سهلة وسريعة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة تايجر بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات كيكة تايجر

تتكون كيكة تايجر من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والخاص، وغنية بالقيمة الغذائية، وغير مكلفة، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي كالآتي:

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب ونصف سكر.

رشة ملح.

باكيت فانيليا.

نصف كوب زيت.

كوب حليب.

3 أكواب دقيق قمح طري.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة دقيق.

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كيكة تايجر بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض والسكر والملح والزيت والفانيليا، ثم نخفق جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الحليب ونخفق جيدًا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يختفي الدقيق ويتجانس الخليط.

بعد ذلك نقسم خليط الكيك إلى جزئين.

ثم نضيف إلى جزء ملعقة الدقيق ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يختفي الدقيق ويتجانس الخليط.

ثم نضيف إلى الجزء الآخر الكاكاو ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نضيف إلى الخليط القليل من الحليب إذا كان القوام ثقيل ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نحضر قالب الكيك وندهنه بالسمنة جيدًا من جميع الجوانب، ثم نضع فيه نصف زجاجة ونقلبها كما في الصورة.

ثم نسكب في القالب على الزجاجة مقدار من خليط الكيك بالفانيليا ومقدار من خليط الكيك بالكاكاو وهكذا حتى تنتهي الكمية.

بعد ذلك نزيل الكيك المتبقي من الزجاجة بالفرشاة على القالب.

ثم نرفع الزجاجة من القالب.

ثم ندخل القالب فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك نخرج القالب من الفرن.

ثم نقلب الكيكة على طبق كبير مسطح، ثم نتركها تبرد.

ثم نقطع الكيكة.