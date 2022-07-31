اصنعي بنفسك أقوى ماسك كولاجين طبيعي للبشرة بنتيجة تدوم العمر كله

ماسك الكولاجين من الماسكات المهمة جداً للبشرة، فالكثير من السيدات يبحثون عن منتجات طبيعية فى الحصول على بشرة متفتحة ونضرة وكذلك تمدها بكولاجين طبيعي، والذى يساعد فى جعل البشرة مشدودة ولامعة كبشرة الأطفال، كما أن نتيجته سوف تدوم معكى لفترة طويلة جداً ونتيجته بتظهر من أول إستخدام، وذلك لما يحتوي علي من مكونات غير مكلفة وموجودة فى المنزل ولا تكلفك الكثير مثل مستحضرات العناية بالبشرة التى تشترينها من الخارج، فجميعها لها فوائد كثيرة للبشرة من منقوع لبان الدكر والنشا واللبن البودرة والنشا وغيرها من المكونات، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير ماسك الكولاجين بالتفصيل.

مكونات ماسك الكولاجين للبشرة

يتكون ماسك الكولاجين من مجموعة من المكونات الطبيعية المنزلية الغير مكلفة الموجودة فى مطبخك وهى كالتالي:

ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان.

١/٢ ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من النشا.

٣ ملعقة صغيرة من منقوع لبان الدكر.

طريقة الاعداد والاستخدام

طريقة عمل واستخدام ماسك الكولاجين سهلة وبسيطة وآمنة جداً على البشرة وسوف تعطيكى نتائج مبهرة وهى كمايلي:

نحضر طبق عميق ونضع به ملعقة من دقيق الشوفان ونضيف عليها ملعقة من اللبن البودرة وملعقة من النشا ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نضيف عليهم ملعقة كبيرة من ماء الورد ونقلبهم مع بعض كويس جداً. بعد ذلك نضيف عليهم ثلاث ملاعق من منقوع لبان الدكر ونقلب المكونات مع بعض حتى يمتزجوا مع بعض كويس جداً وبكده يكون الماسك جاهز للإستخدام.

الإستخدام

نقوم بغسل البشرة جيداً للتخلص من أى أتربة عالقة بها. نجفف البشرة كويس جداً من الماء بواسطة فوطة نظيفة. نقوم بتوزيع الماسك على البشرة ونتركه لمدة ٢٠ دقيقة على الأقل حتى تتشرب البشرة الماسك تماماً. بعد ذلك نقوم بغسله بالماء الفاتر ونقوم باستخدام الماسك مرتين فى الأسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة. وسوف تشعرين بالفرق من أول إستخدام وسيعطيكي تفتيح ونضارة لبشرة مشدودة ومتألقة كبشرة الأطفال. بعد إزالة الماسك نقوم بترطيب البشرة بأى كريم مرطب عندك أو يمكنك استخدام ماء الورد.

فوائد النشا للبشرة

هناك العديد من الفوائد للنشا فى حماية البشرة سنتعرف على بعضها وهى كالتالي:

يساعد فى علاج الطفح الجلدي والحكة وتهدئتها. يساعد فى التخلص من حروق الشمس وتهيج الجلد. مفيد جداً لأصحاب البشرة الدهنية حيث يمتص الزيوت الزائدة فى الجلد من خلال وضعه كبودر المكياج. ينظف الوجه ويساعد على إزالة خلايا الجلد الميت.

فوائد ماء الورد

هناك العديد من الفوائد لماء الورد للبشرة سوف نتعرف على بعضها فى هذا المقال وهى كالتالي: