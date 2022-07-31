نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كبسة الدجاج السعودية على أصولها بالطريقة الأصلية بخطوات سهلة وبسيطة مثل المطاعم في المقال التالي

كبسة الدجاج السعودية من أشهر الوجبات الخليجية العربية التي تقدم دائما في المطاعم، حيث يعد المطبخ السعودي من اعرق المطابخ العربية التي يتواجد بها الكثير من الاكلات و الوصفات الشهية واللذيذة ولكن لا يعلم عنها البعض، ومن أشهر هذه الوصفات التي يعشقها الملايين من جميع الدول العربية و الأوربية ولا يمكن أن نذهب إلى السعودية دون ان نتناولها هي كبسة الدجاج السعودية، ولذلك يظل الجميع وبالأخص الامهات بالبحث عن الطريقة الاصلية لتحضيرها من المنزل وتقديمها في المناسبات والتجمعات وسنقدم لكم طريقة تحضيرها خطوة بخطوة بطريقة سهلة وسريعة جدًا. كبسة الدجاج السعودية المقادير ربع كوب من الزبدة.

دجاجة مقطع وزن كيلو ونصف جرام.

حبة من البصل المقطع.

6 فصوص ثوم مهروس.

ربع كوب من الطماطم المهروسة.

3 حبات من الطماطم المقطعة.

جزرة مبشور.

2 حبة من الحبهان.

رشة من القرنفل المطحون.

نصف معلقة صغيرة كمون

ملعقة من الكزبرة الجافة.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

4 أكواب ماء ساخن.

مكعب مرق دجاج.

2 كوب وربع أرز بسمتي.

ملعقة صغيرة من الزعفران. طريقة تحضير كبسة الدجاج السعودية أولا نأتي بإناء كبير ونقوم بوضعه على نار متوسطة حتى يسخن.

ثم نضيف الزبدة ونتركها حتى تذوب ثم نضيف البصل المفروم نقلب البصل حتى يذبل ويبدأ أن يأخذ اللون الذهبي الفاتح.

نأتي بقطع الدجاج ونقوم بإضافتها على البصل نظل في تقليب قطع الدجاج مع البصل حتى يتغير لون الدجاج تماما.

بعد ذلك نقوم بوضع الطماطم المهروسة على الدجاج والبصل و نقلبهم جيدا مع بعضهم.

ثم نضيف الجزر المبشور و الحبهان و الكمون والكزبرة والقرنفل والملح والفلفل الأسود.

نقلب هذه التوابل مع الدجاج جيدا حتى يمتزجا.

نضيف الطماطم المقطعة ونضيف الماء الساخن.

ثم نهدأ النار قليلا ونغطي على الإناء ونتركه حتى يتم تسوية قطع الدجاج ¾ تسوية.

بعد ذلك نسكب الأرز البسمتي المغسول على المرقة والدجاج ونقلبهم مع بعضهم، احرصي على إضافة القليل من الماء الساخن إذا احتاج معيار الأرز.

نترك الأرز حتى يتشرب من المرقة، وعندما يتشرب نتركه نهدأ النار ونغطي على الأرز، ونتركه لمدة 15 دقيقة حتى يتم تسويته الأرز.

بعد ذلك نقوم بتقليب الزعفران مع القليل من الماء ثم نسكبه فوق كبسة الدجاج السعودية وقلبي من الاعلى الى الاسفل حتى تتجانس.

نسكب كبسة الدجاج السعودية في طبق التقديم ويمكن تزينها بمكسرات أو الزبيب ثم تقدم للطعام وهي ساخنة وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة كبسة الدجاج السعودية على أصولها بالطريقة الأصلية بخطوات سهلة وبسيطة مثل المطاعم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كبسة الدجاج السعودية على أصولها بالطريقة الأصلية بخطوات سهلة وبسيطة مثل المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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