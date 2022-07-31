4 نباتات تقضي على ارتفاع ضغط الدم

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عمر شويل - جدة نباتات خاصة لخفض ضغط الدم.. يؤثر ارتفاع ضغط الدم على ما يقرب من نصف السكان البالغين الأمريكيين. ارتفاع ضغط الدم هو عامل الخطر الأكثر شيوعًا الذي يمكن الوقاية منه للإصابة بأمراض القلب. أظهرت الدراسات أن بعض الأعشاب والتوابل يمكن أن تخفض مستويات ضغط الدم، لذلك قد ترغب في إضافتها إلى نظامك الغذائي. لاحظ أنه قبل استخدام أي من هذه الأعشاب، استشر طبيبك أولاً.

نباتات خاصة لخفض ضغط الدم

في هذا المقال سوف تتعرف على 4 أعشاب لخفض ضغط الدم.

الثوم

الثوم غني بالمركبات المفيدة لصحة القلب. على وجه الخصوص، يحتوي الثوم على مركبات الكبريت مثل الأليسين، والتي قد تساعد في زيادة تدفق الدم وتمدد الأوعية الدموية. قد تساعد هذه العوامل معًا في خفض ضغط الدم. أظهرت دراسة استمرت 24 أسبوعًا على 30 شخصًا أن 600 إلى 1500 مجم من مستخلص الثوم كانت فعالة مثل عقار أتينولول في خفض ضغط الدم.

القرفة

القرفة من التوابل العطرية التي يتم الحصول عليها من لحاء شجرة القرفة. لعدة قرون، استخدمه الناس في الطب التقليدي لعلاج أمراض القلب، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم. في الأشخاص الذين تناولوا 500 إلى 2400 مجم من القرفة يوميًا لمدة 12 أسبوعاً، انخفض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 39.5 ملم زئبقي وضغط الدم الانبساطي بمقدار 2.6 ملم زئبقي في المتوسط. يمكنك بسهولة تضمين القرفة في وجباتك.

الزنجبيل

للزنجبيل استخدامات عديدة ويستخدم على نطاق واسع في الطب التقليدي. يستخدم الناس الزنجبيل منذ قرون لعلاج أمراض مثل أمراض القلب والدورة الدموية ومستويات الكوليسترول وضغط الدم. الزنجبيل لذيذ ويسهل إدراجه في نظامك الغذائي. بدلاً من ذلك، يمكنك شراء مكملات الزنجبيل. وتجدر الإشارة إلى أن تركيز الزنجبيل في المكملات أعلى من ذلك بكثير.

الهيل

الهيل من التوابل اللذيذة ذات الطعم الحلو والحار قليلاً. الهيل غني بمضادات الأكسدة المختلفة التي يمكن أن تكون فعالة في خفض ضغط الدم. وجدت دراسة استمرت 12 أسبوعًا على 20 بالغًا تم تشخيصهم حديثًا بارتفاع ضغط الدم أن تناول 3 جرامات من مسحوق الهيل يوميًا يقلل بشكل كبير من ضغط الدم ويعيده إلى المعدل الطبيعي.