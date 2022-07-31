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كرات سناكس (snack) بثلاث طرق مختلفة ولذيذة، كلنا نتناول وجبة خفيفة: بعضها للجوع، وبعضها من أجل المتعة، والأكثر لكليهما! إنها واحدة من مباهج الحياة البسيطة، جميعنا يتناول كيس من مزيج الوجبات الخفيفة المالحة والحلوة أثناء اللعبة أو يتناول بعض الفشار أثناء مشاهدة التلفاز، وفي هذا المقال سنتناول مقادير وطريقة تحضير بعض الوجبات الخفيفة الجديدة، وكلها لذيذة. سناكس لقيمات الطاقة بزبدة الفول السودان المكونات لعمل 16 كرة: نصف كوب زبدة فول سوداني كريمية (160 جم).

1 كوب شوفان على الطريقة القديمة (100 جم)، بالإضافة إلى كمية إضافية تستخدم أثناء التكوير.

1 ملعقة كبيرة عسل.

كوب صغير من رقائق الشوكولاتة (40 جم) ، بالإضافة إلى كمية إضافية أيضا ستستخدم أثناء تكوير كرات الطاقة.

نصف كوب بذور الكتان (40 جم) اختياري. طريقة التحضير: اخلطي جميع المكونات في وعاء حتى تمتزج جيدًا.

غطيها بغلاف بلاستيكي واتركيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل.

بمجرد الانتهاء من التبريد، ضعي كرات بحجم 1 بوصة (2.5 سم). (غطي اليدين بطبقة خفيفة من الزبدة أو الزيت لتسهيل التدحرج وتجنب الأيدي اللزجة).

ضعي طبقة رقيقة من الشوفان ورقائق الشوكولاتة على لوح تقطيع أو سطح عمل ولفي الكرات في الخليط. ثم قومي بدحرجة كل كرة بين يديك لتعبئة الشوفان ورقائق الشوكولاتة. سناكس كرات طاقة الشوفان بزبدة الفول السوداني المكونات لعمل 6 كرات: نصف كوب شوفان ملفوف (40 جم).

نصف كوب زبدة الفول السوداني (80 جم).

1 ملعقة كبيرة عسل.

1 ملعقة كبيرة رقائق شوكولاتة داكنة (اختياري).

ملح للتذوق. طريقة التحضير: تُمزج جميع المكونات في وعاء صغير وتخلط حتى تمتزج جيدًا.

برديها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

استخدمي ملعقة أو ملعقة كبيرة لتقسيم الخليط بالتساوي إلى 6 كرات. استخدمي يديك لتشكيل الكرة.

يمكنك الاحتفاظ بالكرات لوقت لاحق من خلال تخزينه في وعاء مغلق في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع. سناكس كرات الشوكولاتة بزبدة الفول السوداني بدون خبز المكونات لعمل 9 كرات: نصف كوب زبدة (115 جم) مذابة.

1 و1/2 كوب زبدة الفول السوداني (360 جم).

2 و1/2 كوب سكر بودرة (400 جم).

رقائق الشوكلاتة M&M. طريقة التحضير: اخلطي الزبدة وزبدة الفول السوداني و M&M والسكر البودرة حتى تمتزج جيدًا. يمكن استخدام المزيد أو أقل من السكر البودرة لجعل الخليط جافًا بدرجة أكبر أو أقل.

اصنعي كرات مقاس 1 بوصة (2 سم) وضعيها في الفريزر لمدة 20 دقيقة أو حتى تتماسك.

ضعي رقائق الشوكولاتة في الميكروويف لمدة 60 ثانية، وتتوقف كل 15 ثانية لفحصها وتقليبها. نصيحة: يمكن أن تؤدي إضافة بعض السمن النباتي إلى جعل الشوكولاتة أرق وأسهل في العمل.

تُرفع الكرات من الفريزر وتُغمس في الشوكولاتة. ضعيه على ورق شمع، ثم ضع فوقه ورق M&M (اختياري) واتركيه حتى يتصلب. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن كرات سناكس بثلاث طرق مختلفة ولذيذة، كما تناولنا شرح المقادير لكل وصفة وكيفية التحضير. عمر شويل - جدة كرات سناكس (snack) بثلاث طرق مختلفة ولذيذة - ثقفني

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