كيكة الشاي اليومية الهشة اللذيذة بطريقة سهلة وبسيطة لأحلى عصرية مع العائلة

كيكة الشاي اليومية من أنواع الكيك الهش العالي، وهى عبارة عن كيكة عادية نقوم بعملها يومياً لتناولها مع كوب من الشاي وخاصة فى الأجازات مع تجمع العائلة فى وقت العصاري، كما يمكنك تحضيرها لوجبة فطار سريعة مغذية ومفيدة فى نفس الوقت، فهى تحتوي على البروتين والفيتامينات والمعادن اللازمة لنمو الجسم وتمده بالطاقة، فهيا بنا متابعينا الاعزاء لنتعرف من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير كيكة الشاى اليومية الهشة اللذيذة بالتفصيل.

مكونات كيكة الشاي اليومية

تتكون كيكة الشاي اليومية من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي:

٣ كوب من الدقيق.

٣ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من الزبدة اللينة.

٤ حبة كبيرة من البيض.

٢ كوب من السكر الناعم.

ذرة من الملح.

كوب من اللبن السائل كامل الدسم.

٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل كيكة الشاي اليومية سهلة وبسيطة جداً ونتيجتها بتكون مضمونة لو اتبعنا كل الخطوات بالظبط وهى كمايلي:

فى وعاء المضرب الكهربائى نثبت المضرب الشبكي ونضع الزبدة ونضيف عليها السكر ونضرب على سرعة متوسطة حتى يصبح الخليط هش وكريمي الشكل. بعد ذلك نبدأ بإضافة البيض حبة حبة مع الإستمرار فى الخفق حتى يختفي ثم نضيف الفانيليا. ثم فى وعاء آخر ننخل الدقيق ونضيف عليه البيكنج بودر ورشة الملح ونقلبهم مع بعض كويس. نأخذ حوالى ثلث مقدار الدقيق ونضيفه على الخليط السابق ونضيف عليه نصف مقدار اللبن السائل. نخفق على سرعة بطيئة حتى يختفي الدقيق تماماً. ثم نضيف باقى كمية اللبن السائل والدقيق ونخفق حتى يمتزج الخليط مع بعضه تماماً على سرعة متوسطة لمدة دقيقة حتى يصبح الخليط ناعم. نحضر قالب الكيك وندهنه بالسمنة ونرشها بالدقيق ونتخلص من الدقيق الزائد ثم نسكب الخليط به. ندخله الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ فى الرف الأوسط لمدة ٤٠:٤٥ دقيقة ونختبر نضجها بعود خشبي. نخرجها من الفرن ونقلبها على شبك معدنى حتى تبرد قليلاً ثم تقطع وتوضع فى طبق التقديم وتقدم مع كوب من الشاى وبالف صحه وعافيه.

فوائد البيض

يحتوي البيض على الكثير من الفوائد للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي:

يعمل على خفض مستوي الالتهاب فى الجسم لاحتوائه على الكثير من المركبات النشطة بيولوجياً. يقلل من الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي. بعد من الوجبات الخفيفة الممتازة فى بناء العضلات. يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي. يساعد فى زيادة مستويات الطاقة فى الجسم وتنظيم هرمونات الغدة الدرقية.

فوائد الزبدة

هناك بعض الفوائد الصحية الزبدة سوف نتعرف على بعضها فى هذا المقال وهى كالتالي: