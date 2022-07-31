نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيك البرتقال بالخطوات والتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد طريقة عمل كيك البرتقال من أسهل الوصفات التي يفضلها الكثير من الأشخاص حيث أنها لا تستغرق وقت في إعدادها بالإضافة إلي أن مكوناتها متوفرة في كل منزل ويفضل تقديمها في المناسبات والأفراح وأعياد الميلاد والسهرات العائلية بجانب أنواع الحلويات الأخري لأنها الحلوي المفضلة لكثير من الأطفال, كما يحرص الآباء والأمهات علي تقديم كيك البرتقال لأولادهم لما يحتويه من فائدة كبيرة حيث يحتوي الكيك علي عصير البرتقال الطبيعي والذي يعتبر مصدر أساسي لفيتامين C, ويقدم كيك البرتقال مع كوب من الشاي أو المشروبات الغازية .

طريقة عمل كيك البرتقال والمقادير

قبل البدء في تجهيز مقادير كيك البرتقال علينا أولا إشعال الفرن لكي يكون ساخناً عند وضع الكيك به, ثم بعد ذلك نبدأ في تجهيز مقادير الكيك وهي كالآتي:

(2)كوب من الدقيق.

كوب من عصير البرتقال.

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة فانيليا.

بشر برتقالة.

(3)بيضات.

كوب إلا ربع زيت.

ملعقة صغيرة خل.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

في البداية نضع الزيت والسكر وعصير البرتقال والبيض والفانيليا والخل في الخلاط , ثم نضربهم جيداً حتي يتجانس الخليط تماماً, بعد ذلك نحضر بوله كبيرة ونضع بها الدقيق والبيكنج بودر والملح وبشر البرتقالة ونقلبهم جيداً مع مراعاة أن يتم نخل الدقيق قبل خلطه بالمكونات لكي يكون العجين هشاً, ثم نسكب الخليط الذي جهزناه بالخلاط علي المكونات التي جهزناها في البوله ونقلب جيداً حتي يتجانس الخليط تماماً وتختفي أي تكتلات موجودة في العجين ويصبح أملس , نحضر صينية متوسطة مدهونة بالزيت ومبطنة بالدقيق ونضع بداخلها العجين الذي أعددناه ونضعها في الفرن الساخن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح من نصف ساعة إلي 40 دقيقة ثم نخرج الصينية من الفرن وتبرد قليلاً ثم تقطع إلي قطع مربعة وتقدم .

كما ننصح الأشخاص الذين يتبعون نظام للتخسيس مثل تخسيس الجسم كله بأقل وقت ومجهود بعدم الإفراط في تناول الحلويات مثل الكيك بأنواعها والبسبوسة والأرز المعمر الفلاحي وغيرهم من الحلويات للحفاظ علي وزنهم , كما يجب علينا اتباع إرشادات وزارة الصحة السعودية (التوعية الصحية) للحفاظ علي أمننا وسلامتنا.