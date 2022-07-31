العيون المبطنة مكياجها بيكون متعب شوية ، وكتير من البنات مش بيعرفوا ايه الرسمة او الطريقة الصح المناسبة للنوع ده من العيون ، لان الجلد الاضافي في العين بيكون مغطي الجفن وهنا بيجي صعوبة المكياج لان كل حاجة بتعمليها بتختفي تحت الجفن ، عشان كده النهاردة هنشارك معاكم نصايح مكياج للعيون المبطنة ، عشان مكياج عيونك يطلع بشكل مثالي.
ايه هي العيون المبطنة وتعرفي ازاي انها عندك:
الجفون المبطنة هي وصف للجفون اللي فيها جلد اضافي متني في اتجاه خط الرموش ، ونتيجة لده ، الجفون المبطنة ممكن تخلي عينيكي شكلها اصغر لان المساحة الموجودة على الجفن اصغر.
وغالبا كل البنات الل عيونهم مبطنة بتقابلهم مشكلة في وضع المكياج ، لان الجلد بيكون متني لتحت ومغطي العين ، وبالتالي بيخفي معظم مكياجك تحته ، ولكن مع ذلك في مكياج مناسب للعيون المبطنة ، وده اللي هنعرفه دلوقتي مع بعض.
نصايح مكياج للعيون المبطنة:
حطي الايشادو بعد تنية الجفن:
لان كل حاجة بتتحط على العيون المبطنة بتختفي ، فواحدة من نصايح المكياج للعيون المبطنة هو وضع الايشادو اعلى شوية من تنية الجفن ، قريب تقريبا من عضمة الحاجب ، بالطريقة دي الايشادو بتاعتك هيظهر على العين من غير اي مشاكل ، بس ادمجي الايشادو لفوق وهيتظبط معاكي بشكل صح ، وتقدري تستخدمي الطريقة دي مش بس مع الايشادو ولكن مع اي منتج مكياج للعين (ايلاينر, جليتر, وغيرها).
اعملي تنية للجفن خاصة بيكي:
العين المبطنة تنية العين الحقيقية فيها بتكون مختفية تحت الجلد الاضافي اللي موجود على الجفن ، فليه ماتعمليش انتي تنية جفن خاصة بيكي ، تقدري تعملي ده بالمكياج بخطوات بسيطة ، فوق الايشادو حطي كونسيلر فوق تنية العين يمشي مع شكل عينيكي بحيث انك تعملي تنية عين وهمية ويدي انطباع ان تنية الجفن اعلى من مكانها بالفعل ، وبالطريقة دي هتعملي تنية للجفن بنفسك.
ابرزي عضمة الحاجب بالهايلايتر:
واحدة من حيل مكياج العين المبطنة ، هي ابراز عضمة الحاجب ، ده هيدي تأثير رفع للعين ، وانها مرفوعة اكتر من الطبيعي بتاعها.
والهايلايتر من الحاجات اللي ليها تأثير رائع جدا على الوش كله ، كل اللي هتعمليه حطي هايلايتر على عضمة الحاجب, وعلى اطراف الانف وتحته, على عضمة الخدين عشان تعملي تأثير رفع ملامح الوش.
حطي هايلايتر على الزاوية الداخلية للعين:
واحدة كمان من الطرق المفيدة للعين المبطنة هي ابراز الزاوية الداخلية للعين ، لما الضوء بينعكس على المكان ده ، بيدي تأثير للعين انها مرفوعة ، على الرغم انها لسه مبطنة زي ما هي ، كل اللي هتعمليه شوفي المكان اللي بيبدأ منه التجعد الداخلي للعين ، وحطي الهايلايتر بداية من النقطة دي.
ايلاينر جناح الخفاش:
واحد من اصعب الحاجات عند وضع المكياج على العيون المبطنة هي رسم الايلاينر ، ولكن ما تقلقيش في تكنيك ممكن يساعدك اسمه “جناح الخفاش”.
لما تيجي تحطي الايلاينر بصي قدامك مباشرة وارسمي الايلاينر على مساحة الجفن المكشوفة ، بعدها املي الرسمة ، النتيجة النهائية هتكون رسمة ايلاينر ظاهرة لما تبصي لقدام ، ولما تغمضي عينيكي هتقدري تشوفي ” جناح الخفاش” كله.
استخدمي برايمر للجفون:
البرايمر يعتبر خطوة مهمة في مكياج العيون بشكل عام ، ومع العيون المبطنة بشكل خاص مطلوب بسبب تنية الجفن اللي بتنقل المكياج لمكان تاني واللي ممكن تسبب فوضي لما تيجي تفتحي عينيكي ، ومش بس كده ، البرايمر بيجهز الجفن وبيخلي دمج المكياج اسهل ، وبتضمنلك ان مكياج العين يفضل في مكانه بغض النظر عن حالة الجو سواء حر او رطوبة.
كمان البرايمر بيساعد على زيادة ظهور لون الايشادو اكتر ، في حين انك لو حطيتي الايشادو على الجفن مباشرة من غير برايمر مش هيطلع مظبوط لا لون الجفن الطبيعي ممكن يكون مش موحد.
بصي لقدام دايما وانتي بتحطي الايشادو:
عشان الايشاو يطلع معاكي مظبوط بصي لقدام طول الوقت وانتي بترسمي الايشادو ، بالطريقة دي حتى لو عينيكي مفتوحة ، جفونك مش هتغطي اي ايشادو انتي رسمتيه.
لان لو بصيتي لتحت او اي اتجاه تاني وانتي بترسمي الايشاو مش هيطلع مظبوط والرسمة مش هتبان وانتي مفتحة عينيكي ، عشان كده حاولي دايما تبصي قدامك اثناء الرسم.
استخدمي ايشادو مات بقدر الامكان:
الايشادو المات يعتبر من اكتر الانواع المناسبة للعيون المبطنة ، استخدمي ايشادو مات عشان تعملي ظل فوق تنية جفنك الطبيعية ، ده هيخدع العين ، وهيبين كأن تنية جفنك اعلى من الواقع ، ومش بس كده ، كمان هيخلي تنية الجفن كأنها مرفوعة ، وده هيبين عينك بشكل اكبر.
دايما حافظي انك تحطي الايشادو الغامق على الجزء الخارجي من العين ، واللون الافتح من جوه عند الزاوية الداخلية للعين.
اتعلمي ترسمي العين المبطنة بشكل صح:
بدل ما تدمجي المكياج بحركات دائرية ، حطي الايشادو في خطوط افقية مستقيمة ، ودي اسمها تكنيك “الخط الممستقيم” ، دمج الايشادو بشكل مستقيم بدل من تقويسه حوالين العين هيدي تأثير بوجود مساحة اكبر للعين ، مهم لما تيجي تحطي مكياج مع العيون المبطنة تتعاملي مع مساحة عينيكي بشكل صح ، وعدم الدمج بعد النقطة اللي بيتقابل فيها جفنك بنهاية حاجبك.
ازاي ترسمي الايلاينر بشكل مثالي في كل مرة
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