العيون المبطنة مكياجها بيكون متعب شوية ، وكتير من البنات مش بيعرفوا ايه الرسمة او الطريقة الصح المناسبة للنوع ده من العيون ، لان الجلد الاضافي في العين بيكون مغطي الجفن وهنا بيجي صعوبة المكياج لان كل حاجة بتعمليها بتختفي تحت الجفن ، عشان كده النهاردة هنشارك معاكم نصايح مكياج للعيون المبطنة ، عشان مكياج عيونك يطلع بشكل مثالي.

ايه هي العيون المبطنة وتعرفي ازاي انها عندك:

الجفون المبطنة هي وصف للجفون اللي فيها جلد اضافي متني في اتجاه خط الرموش ، ونتيجة لده ، الجفون المبطنة ممكن تخلي عينيكي شكلها اصغر لان المساحة الموجودة على الجفن اصغر.

وغالبا كل البنات الل عيونهم مبطنة بتقابلهم مشكلة في وضع المكياج ، لان الجلد بيكون متني لتحت ومغطي العين ، وبالتالي بيخفي معظم مكياجك تحته ، ولكن مع ذلك في مكياج مناسب للعيون المبطنة ، وده اللي هنعرفه دلوقتي مع بعض.

نصايح مكياج للعيون المبطنة:

حطي الايشادو بعد تنية الجفن:

لان كل حاجة بتتحط على العيون المبطنة بتختفي ، فواحدة من نصايح المكياج للعيون المبطنة هو وضع الايشادو اعلى شوية من تنية الجفن ، قريب تقريبا من عضمة الحاجب ، بالطريقة دي الايشادو بتاعتك هيظهر على العين من غير اي مشاكل ، بس ادمجي الايشادو لفوق وهيتظبط معاكي بشكل صح ، وتقدري تستخدمي الطريقة دي مش بس مع الايشادو ولكن مع اي منتج مكياج للعين (ايلاينر, جليتر, وغيرها).

اعملي تنية للجفن خاصة بيكي:

العين المبطنة تنية العين الحقيقية فيها بتكون مختفية تحت الجلد الاضافي اللي موجود على الجفن ، فليه ماتعمليش انتي تنية جفن خاصة بيكي ، تقدري تعملي ده بالمكياج بخطوات بسيطة ، فوق الايشادو حطي كونسيلر فوق تنية العين يمشي مع شكل عينيكي بحيث انك تعملي تنية عين وهمية ويدي انطباع ان تنية الجفن اعلى من مكانها بالفعل ، وبالطريقة دي هتعملي تنية للجفن بنفسك.

ابرزي عضمة الحاجب بالهايلايتر:

واحدة من حيل مكياج العين المبطنة ، هي ابراز عضمة الحاجب ، ده هيدي تأثير رفع للعين ، وانها مرفوعة اكتر من الطبيعي بتاعها.

والهايلايتر من الحاجات اللي ليها تأثير رائع جدا على الوش كله ، كل اللي هتعمليه حطي هايلايتر على عضمة الحاجب, وعلى اطراف الانف وتحته, على عضمة الخدين عشان تعملي تأثير رفع ملامح الوش.

حطي هايلايتر على الزاوية الداخلية للعين:

واحدة كمان من الطرق المفيدة للعين المبطنة هي ابراز الزاوية الداخلية للعين ، لما الضوء بينعكس على المكان ده ، بيدي تأثير للعين انها مرفوعة ، على الرغم انها لسه مبطنة زي ما هي ، كل اللي هتعمليه شوفي المكان اللي بيبدأ منه التجعد الداخلي للعين ، وحطي الهايلايتر بداية من النقطة دي.

ايلاينر جناح الخفاش:

واحد من اصعب الحاجات عند وضع المكياج على العيون المبطنة هي رسم الايلاينر ، ولكن ما تقلقيش في تكنيك ممكن يساعدك اسمه “جناح الخفاش”.

لما تيجي تحطي الايلاينر بصي قدامك مباشرة وارسمي الايلاينر على مساحة الجفن المكشوفة ، بعدها املي الرسمة ، النتيجة النهائية هتكون رسمة ايلاينر ظاهرة لما تبصي لقدام ، ولما تغمضي عينيكي هتقدري تشوفي ” جناح الخفاش” كله.

استخدمي برايمر للجفون:

البرايمر يعتبر خطوة مهمة في مكياج العيون بشكل عام ، ومع العيون المبطنة بشكل خاص مطلوب بسبب تنية الجفن اللي بتنقل المكياج لمكان تاني واللي ممكن تسبب فوضي لما تيجي تفتحي عينيكي ، ومش بس كده ، البرايمر بيجهز الجفن وبيخلي دمج المكياج اسهل ، وبتضمنلك ان مكياج العين يفضل في مكانه بغض النظر عن حالة الجو سواء حر او رطوبة.

كمان البرايمر بيساعد على زيادة ظهور لون الايشادو اكتر ، في حين انك لو حطيتي الايشادو على الجفن مباشرة من غير برايمر مش هيطلع مظبوط لا لون الجفن الطبيعي ممكن يكون مش موحد.

بصي لقدام دايما وانتي بتحطي الايشادو:

عشان الايشاو يطلع معاكي مظبوط بصي لقدام طول الوقت وانتي بترسمي الايشادو ، بالطريقة دي حتى لو عينيكي مفتوحة ، جفونك مش هتغطي اي ايشادو انتي رسمتيه.

لان لو بصيتي لتحت او اي اتجاه تاني وانتي بترسمي الايشاو مش هيطلع مظبوط والرسمة مش هتبان وانتي مفتحة عينيكي ، عشان كده حاولي دايما تبصي قدامك اثناء الرسم.

استخدمي ايشادو مات بقدر الامكان:

الايشادو المات يعتبر من اكتر الانواع المناسبة للعيون المبطنة ، استخدمي ايشادو مات عشان تعملي ظل فوق تنية جفنك الطبيعية ، ده هيخدع العين ، وهيبين كأن تنية جفنك اعلى من الواقع ، ومش بس كده ، كمان هيخلي تنية الجفن كأنها مرفوعة ، وده هيبين عينك بشكل اكبر.

دايما حافظي انك تحطي الايشادو الغامق على الجزء الخارجي من العين ، واللون الافتح من جوه عند الزاوية الداخلية للعين.

اتعلمي ترسمي العين المبطنة بشكل صح:

بدل ما تدمجي المكياج بحركات دائرية ، حطي الايشادو في خطوط افقية مستقيمة ، ودي اسمها تكنيك “الخط الممستقيم” ، دمج الايشادو بشكل مستقيم بدل من تقويسه حوالين العين هيدي تأثير بوجود مساحة اكبر للعين ، مهم لما تيجي تحطي مكياج مع العيون المبطنة تتعاملي مع مساحة عينيكي بشكل صح ، وعدم الدمج بعد النقطة اللي بيتقابل فيها جفنك بنهاية حاجبك.

ازاي ترسمي الايلاينر بشكل مثالي في كل مرة