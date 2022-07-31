لن تتخيلي جمال شفايفك.. بملعقة نشا اعملي روج الشفايف في البيت بألوان جذابة ومكونات طبيعية 100%

ملعقة نشا اعملي روج الشفايف الطبيعي بدون مواد كيميائية، الروج وجود في حقيبة كل فتاة ولأنهم يضعونه باستمرار ولكن للأسف الشديد كثرة وضع الروج يؤثر على الشفايف ويجعلها جافة وبها تشققات ولذلك يفضل وضع الروج في البيت فقط، مع العلم أن وضعه خارج المنزل من المحرمات، ولكل شخص حرية الاختيار وسبب مقالنا لكم الآن هو أننا نريد أن تتوقفوا عن شراء الروج من الخارج لأننا سوف نقدم لكم وصفة طبيعية بمكونات طبيعية وخالية تماما من أي مواد صناعية تضر البشرة والنتيجة أنك سوف تحصلي على روج بمكون النشا وجميل وثابت ويعطي اللون المطلوب بالإضافة إلى الترطيب، لمعرفة باقي المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة الروج الطبيعي في المنزل

يعتبر النشا المكون الرئيسي في هذه الوصفة لأنه هو سبب الترطيب العالي الذي سوف نحصل عليه أثناء وضع الروج، وكلنا نعرف أن الروج منه ألوان كثيرة وكل لون من درجات كثيرة جدا، ولكن اللون الأساسي التي لا غنى عنه في تحضير مستحضرات التجميل الخاصة بالعروسة هو اللون الأحمر، ويعتبر اللون الأحمر من ألوان البهجة والسرور والتي تعطي للوجه إشراق ونضارة لا مثيل لها، وست البيت لابد أن تهتم بنفسها وتضع الروائح الجميلة وتضع الروج على الشفاة وخصوصا عند قرب موعد زوجها من العمل، لكي تستقبله بابتسامة مشرقة وجميلة، والآن سوف أقدم لكم مكونات تحضير الروج الطبيعي في المنزل:

ملعقة واحدة من النشا.

ملعقة ونصف من الفازلين.

ثلاث ملاعق من الكاكاو أو الشوكولاته.

ماء ورد.

خطوات تحضير الروج الطبيعي باستخدام النشا

الجميل والرائع في هذه الوصفة أن جميع المكونات مفيدة جدا وتعمل على ترطيب عالي للشفاه مهما كان نسبة الجفاف والتشققات، والفازلين من المكونات التي أصبحت يدخل في الكثير من وصفات التجميل الرائعة، وإليكم خطوات التحضير: