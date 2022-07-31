كنز.. مكون سرى ضعية فى الشامبو لتطويل الشعر للركب وتكثيفة ونمو الشعر بدون توقف ومنع الشيب وملئ الفراغات مثل شعر الهنود بسرعة البرق

كنز.. مكون سرى ضعية فى الشامبو لتطويل الشعر ، اضافة القرنفل للشامبو من أفضل الأفكار التي قد تراودك إن كنت تريدين شعرًا ناعما طويلا ذي رائحة عطرة، ولذلك سنقدم لك الطريقة التي يمكنك استخدامه بها لتلك الأغراض وهي بسيطة لا تتطلب أي جهد يذكر، ومع ذلك تقدم لك نتائج أقل ما يقال عنها أنها مذهلة، فتابعي معنا لتفاصيل أكثر.

كنز.. مكون سرى ضعية فى الشامبو لتطويل الشعر

القرنفل بوجه عام من العناصر المهمة والمفيدة والتي يمكن الاستفادة منها في كثير من الأمور، وله استخدامات طبية وصحية كثيرة بالنسبة للإنسان، أما فيما يخص الشعر فهو يفيد فيما يلي:

له خصائص مكافحة للفطريات، كما يتم استخدامه كمطهر لفروة الرأس.

يعد من العلاجات المنزلية المميزة لأنواع كثيرة من مشاكل الشعر وبصيلاته.

وضع القرنفل على الشعر يخلصك نهائيًا من مشكلة القشرة، ولا تعود تتكون بعدها.

يمنع الالتهابات المتكونة في الجلد بسبب العرق أو حرارة الجو، كما يمنع الحكة.

يفيد كذلك في القضاء على الشيب وتخليصك منه، وكذلك يمنع ظهور الشيب المبكر لديك.

لديك. يساهم في إطالة الشعر وتكثيفه وتجميل مظهره بوجه عام.

وتجميل مظهره بوجه عام. يضفي اللمعة على الشعر ولكن ليس بسبب مظهر جميل ولكن بسبب صحة أفضل وأحسن بكثير، وتقوية الجذع في للشعرة.

لا يسبب أي ضرر لجلد الرأس حتى لو كانت بشرة طفل.

كيفية استخدام القرنفل لإطالة الشعر

كل ما عليك هو طحن القرنفل، ومن ثم مزج قدر مناسب منه في عبوة الشامبو، وتزداد الكمية كلما ازداد الشامبو في العبوة، ومع ذلك لا تقلقي من الحد الأقصى فالقرنفل بوجه عام ليس مسببا للضرر.

قلبي العبوة ورجيها جيدًا كي يتم توزيع القرنفل في الشامبو بالكامل، وستحتاجي لتكرار تلك الخطوة كلما استخدمت الشامبو.

اغسلي شعرك جيدًا ولا تنسي التدايك فهو مهم جدًا، وبعد غسل شعرك انتظري حوالي 5 إلى 7 دقائق.

اشطفي بالماء، وجففي شعرك وصففيه بعناية ، ولا يقل استخدام الشامبو عن مرتين للأسبوع لأفضل نتيجة.

زيت القرنفل لإطالة وتكثيف الشعر

إن كنت لا تجدين القرنفل كما هو بشكله المعروف يمكنك شراء الزيت الخاص به، وإضافته على الشامبو، وغسل شعرك به، والجديد بالذكر أنه ليس هناك شكل له أفضل ولا أكثر فائدة عن الآخر عند الاستخدام، فالقرنفل يستخدم بكل حالاته وهيئاته للاستفادة الصحية والتجميلية منه لذلك لا تدعي تلك الفروق المظهرية تشتتك.