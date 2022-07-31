التتبيلة المخصوصة للباذنجان المخلل بتتبيلة المطاعم الأصلية

يشتهي الكثير من الناس تناول المقبلات على مائدة الطعام فهي تساعد على فتح الشهية خصوصًا مع هؤلاء الأشخاص الذين لا يستطيعون أن يأكلوا كمية الطعام التي يحتاج إليها جسمهم ومن أطيب أنواع المقبلات القديمة والمعروفة لدى عدد كبير من الأشخاص هو الباذنجان المخلل، ويمكن لكل الأشخاص أن يقوموا بإعداد هذا الطبق في البيت بسهولة حيث أنه غير مكلف وخطوات تحضيره سهلة وبسيطة كما أنه يمكن أن يتم إعداده بطريقة تشبه تماماً طريقة إعداد المطاعم بل وتحصل في النهاية على الطعم ذاته الخاص بالمطاعم.

مقادير عمل الباذنجان المخلل

صنع الباذنجان المخلل في البيت ليست من الأمور الصعبة وذلك لأن الأمر كله يتوقف على نوع الباذنجان الذي سوف تقوم بشرائه، فكلما قد كان الباذنجان الذي حصلت عليه طازج وجيد كلما حصلت على طعم أفضل، وتتمثل باقي مكونات الباذنجان المخلل في التالي:

كيلو باذنجان أسود والأفضل أن يكون باذنجان رفيع وليس كبير الحجم.

2 فص ثوم مفروم.

3 ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

كوب خل.

2 ملعقة كزبرة جافة بودرة.

1 ملعقة كبيرة فلفل أحمر بودرة.

4 ملاعق كمون ناعم.

3 حبات فلفل اخضر.

خطوات تحضير مخلل الباذنجان في البيت

تستطيع أن تقوم بإعداد الباذنجان المخلل في البيت بطريقة تشبه تلك التي تراها في المطاعم الشعبية الكبيرة حيث أن الأمر ليس صعب كما يعتقد البعض وتتمثل خطوات صنع الباذنجان المخلل في التالي:

يجب أن يتم غسل الباذنجان بشكل جيد ويتم إزالة العنق منه.

يتم وضع 2 لتر من الماء على النار ونضع به ملعقة ملح ونصف كوب خل ونتركه إلى أن يصل إلى مرحلة الغليان.

فيما بعد ينبغي أن يتم وضع الباذنجان المخلل في الماء المغلي ونتركه إلى أن ينضج.

نقوم بخلط الثوم المهروس مع التوابل والخل والزيت بشكل جيد ويمكن أن نقوم بعصر ليمونة عليه.

نقوم بفتح الباذنجان بالطول.

نقوم بأخذ كمية من الحشوة نضعها في كل واحدة من حبات الباذنجان.

نقوم بعد ذلك بوضع الباذنجان في الطبق.

نترك الباذنجان في الثلاجة لفترة لا تقل عن 10 دقائق لكي يبرد ومن ثم يتم وضعه على مائدة الطعام.

فوائد الباذنجان