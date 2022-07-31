سبحان الله.. خلط زيت الزيتون مع القرنفل معجزة ربانية وصيدلية فى منزلك لن تصدقى النتيجة وماسيحدث لجسمك ولن تستغنى عنة ابدا

سبحان الله.. خلط زيت الزيتون مع القرنفل معجزة ربانية ، خلط زيت الزيتون مع القرنفل يضمن لك فوائد صحية متعددة، فإن كان زيت الزيتون مشهور بقدرات وفوائد جمة يمنحها للجسم فإن القرنفل ما زال طور اكتشاف الجديد مع العلم أنه تم التأكد من كثير من الخصائص بالفعل، فالقرنفل يفيد في الشعر، والأسنان، وتقليل الكوليسترول، وتحسين المناعة، وأمور كثيرة جدًا منها ما لم يتم إثباته بعد، ومن الممكن استخدامه في كل أطواره وعلى كل أحواله لتأدية تلك الأغراض، أما حين مزجه مع زيت الزيتون خصيصًا فإن هذا يؤدي إلى ما سنتحدث عنه في موضوعنا الحالي.

سبحان الله.. خلط زيت الزيتون مع القرنفل معجزة ربانية

من المتوقع أن تستفيدي من هذين المكونين من خلال استخدامهما مرتين أسبوعيًا، وذلك عبر النتائج التالية:

تخفيف الوزن الزائد من البدن، مع طرد الكوليسترول والدهون الخطرة من الشرايين والدم.

يكافح السمنة، ويمنح البدن الفرصة لامتصاص بضعة عناصر مهمة من الأمعاء مثل المغنيسيوم.

يمكنك تناوله إن كنت تعاني من الإمساك، فالمكونان ملينان، وليسا من المواد الكيميائية مما يعني صحة افضل، وبرغم ذلك فإنهما لا يؤديان هذه الأدوار خلال وقت طويل.

تسكين آلام الفم وتطهيره وعلاج بعض مشكلات الأسنان.

مكافحة التهابات الأذن، كما أنه مفيد في حالات الانتفاخ واليرقان.

مخفف للصداع، ويساهم في شهية أفضل ويقوي الجسم.

مطهر عام للمعدة والجهاز الهضمي، كما أنه خافض للحرارة، ومقوي للعظام.

يقدم للجسم مضادات الأكسدة ويحميه من الالتهابات والعدوى ومدر للبول، ويساهم في علاج الروماتيزم.

حتى أنه يحميك من الإصابة بأمراض القلب، ويقوي الكليتين ويساهم في حمايتهما.

يعالج الربو ويقلل حدة الأمراض التنفسية.

طريقة تحضير مزيج القرنفل مع زيت الزيتون

حضري المكونات التالية:

بضع حبات من القرنفل.

ماء مغلي.

زيت الزيتون حوالي ربع فنجان.

الطريقة: