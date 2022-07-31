نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة خلية النحل الهشة الطرية في المنزل والطعم خطير في المقال التالي

تعتبر عجينة خلية النحل من المعجنات الشهية والهشة المشهورة والتي يعشق تناولها الكبار والصغار خلال يومهم، ويمكن تناولها في الفطور أو بين الوجبات وتعد عجينة خلية النحل من أهم الوصفات التي يرغب الكثير من الأمهات تعلم طرق مختلفة تحضيرها في المنزل لأفراد العائلة بدلا من شرائها من الخارج وتحتوي عجينة خلية النحل على قيم غذائية عالية ومفيدة، تابع معنا. مقادير عمل عجينة خلية النحل ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض

نصف كوب من اللبن الرائب

كوب واحد من اللبن السائل

صفار بيضة واحدة متوسطة الحجم

ثلاث ملاعق من الزيت النباتي

قليل من الماء الدافئ للعجن

ملعقة واحدة من الخميرة

ملعقة واحدة من البيكنج باودر

ملعقة واحدة من العسل الأبيض

رشة من الهيل المبشور

قليل من الملح

نصف كوب من الجبنة الكريمي

قليل من الفستق المطحون

كمية من الشربات طريقة عمل عجينة خلية النحل أولا نحضر وعاء ونضع به العسل والخميرة، ثم نضيف إليها ربع كوب من الماء ونقوم بتقليبهم جيدا حتى تختلط المكونات ونتركها قليلا حتى تتفاعل.

ثم نحضر وعاء عميق ونضع به الملح والبيكنج باودر والدقيق المنخول ونقوم بخلطهم مع بعضهم البعض.

بعد ذلك نضيف إليها الزيت والخميرة واللبن ونقوم بتشغيل العجانة على سرعة متوسطة حتى تصبح العجينة متماسكة.

ثم نضع العجينة في وعاء آخر ونغطيها جيدا ونتركها في مكان دافئ حتى تختمر وتزداد في الحجم.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة الحجم، ثم نقوم بحشوها بالجبنة ونغلقها جيدا.

ثم نحضر صينية مناسبة ونقوم بدهنها بقليل من الزيت ونرص بها كرات خلية النحل.

بعد ذلك نحضر وعاء صغير ونضع به صفار البيض والهيل المبشور وقليل من اللبن السائل، ثم نقوم بدهن وجه الكرات.

ثم نقوم بتغطية الصينية جيدا ونتركها قليلا حتى تختمر مرة أخرى، ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

بعد ذلك نضع به الصينية ونتركها حتى تنضج ويتحمر وجهها.

ثم نخرجها من الفرن ونضع لها الشربات البارد ونزينها بالفستق ونضعها في أطباق التقديم، وبالهنا والشفاء. نصائح تحضير عجينة خلية النحل اختيار نوع خميرة جيد حتى لا تفسد العجينة وتكون هشة.

يجب أن نقوم بنخل الدقيق قبل استخدامه في العجن حتى لا تحدث تكتل في العجينة.

يفضل تسخين الفرن قبل وضع صينية العجين به.

يجب أن ننتظر العجينة حتى تختمر ويتضاعف حجمها حتى تكون العجينة خفيفة. عمر شويل - جدة عجينة خلية النحل الهشة الطرية في المنزل والطعم خطير - ثقفني

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