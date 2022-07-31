تكات واسرار كيكة التريليتشا بالطريقة التركية الاصليه و تحضيرها فى عشر دقايق بس

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كيكة التريليتشا أو كيكة الحليب كما يطلق عليها البعض، هي من ألذ أنواع الكيكات الباردة التي يعشقها الكثيرين، لذلك سنتعرف على أفضل وأسهل طريقة لتحضير الكيك في المنزل بطعم لذيذ ورائع. مكونات كيكة التريليتشا مقادير الكيك: ٣ بيضات كبار

ثلثين كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 كوب دقيق أبيض متعدد الاستعمالات.

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة ملح تسقية الكيك: 2 كوب حليب

1 ملعقة سكر طبقة الكراميل: 3/4 كوب سكر

ملعقة كبيرة ونصف زبدة 1 كوب كريمة سائلة طبقة الكريمة كوب كريمة خفق

ملعقة كبيرة سكر بودرة

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة تحضير كيكة التريليتشا الخطوة الأولى في البداية قومي بتحضير طبقة الكيك، ضعي المكونات الجافة معًا( كوب دقيق أبيض متعدد الاستعمالات، ملعقة صغيرة بيكنج، رشة ملح). اخلطي جميع المكونات السابقة معًا جيداً. ضعي 3 بيضات في وعاء عميق واضربيهم جيدًا بالمضرب الكهربائي، حتى تلاحظي تغير لون البيض

ثم قومي بإضافة السكر بالتدريج واستمري في الخفق، ثم ضيفي ملعقة صغيرة من الفانيليا. بعد ذلك قومي بإضافة المكونات الجافة بالتدريج، ثم اخلطي المكونات لمدة قصيرة، حتى تصبح متجانسة. احضرى صينية بمقاس 21، وادهنيها بملعقة من السمن، ثم ضعي بها المكونات السابقة. أضبطي الفرن على درجة حرارة 180م، وضعي الكيكة به لمدة نصف ساعة. الخطوة الثانية اتركي الكيكة لمدة ربع ساعة حتى تصبح باردة، ثم قومي بتسقية الكيكة. ضعي تسقية الحليب المزود بالسكر على الكيكة، ثم غطيها جيدًا حتى تتشرب. الخطوة الثالثة ضعي وعاء على نار متوسطة، ثم قومي بوضع ¾ كوب من السكر الأبيض. اتركي السكر على النار حتى يصبح بلون الكراميل الغامق. ثم ضعي ملعقة ونصف من الزبدة، واخلطيهم جيدًا، حتى تذوب الزبدة تمامًا. ضعي كوب من الكريمة السائلة واخلطي جميع المكونات، حتى يصبح قوامها ثقيل. اتركي خليط الكراميل حتى يبرد. الخطوة الرابعة ضعي كوب من كريمة الخفق في وعاء وقومي بخلطه بالمضرب الكهربائي، حتى يصبح قوامه ثقيل. ثم قومي بإضافة ملعقة من السكر البودرة وملعقة من الفانيليا مع الاستمرار في الخفق حتى يصبح قوام متماسك. الخطوة الأخيرة وزعي طبقة الكريمة على الكيك بالتساوي، ثم قومي بتوزيع طبقة الكراميل فوقها.( يمكنك تزينها بطريقتك المفضلة) ضعي الكيك بداخل الثلاجة، وقدميها باردة. عمر شويل - جدة تكات واسرار كيكة التريليتشا بالطريقة التركية الاصليه و تحضيرها فى عشر دقايق بس - ثقفني

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