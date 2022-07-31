نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاجن الفول المدمس بالبيض لوجبة الغدا أو العشا أو الفطار في المقال التالي

يعد الفول من أفضل الأكلات الشعبية المشهورة في مصر التي يعشقها الكبار والصغار حيث أنه يتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، ويمكن تناوله في جميع الوجبات حيث أنه يعتبر سعره في متناول الجميع لذلك تفضل الأمهات تحضيره لأفراد العائلة، ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة مثل الفول بالزيت والليمون أو الفول بالبيض ويبحث الكثير من الأمهات عن طرق مختلفة لتحضير طاجن الفول بالبيض. مقادير عمل طاجن الفول بالبيض في المنزل علبتان من الفول المدمس

أربعة من البيض كبير الحجم

ثلاث فصوص من الثوم المهروس

ثمرة كبيرة من الطماطم المفرومة

ثمرة بصل كبيرة مفرومة

ثمرتان من الفلفل الأخضر المفروم

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة واحدة صغيرة من الكمون

ملعقة واحدة صغيرة من الملح

ملعقة واحدة صغيرة من الكزبرة

ملعقة واحدة كبيرة من البقدونس المفروم

ست شرائح من البسطرمة طريقة عمل طاجن الفول بالبيض في المنزل أولا نحضر طبق عميق ونضع به الفول ونقوم بهرسه جيدا باستخدام ملعقة كبيرة، ثم نضيف إليها الثوم المهروس والفلفل والبصل المفروم والطماطم المفروم والفلفل الأسود والكزبرة والملح والكمون ونقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض جيدا.

ثم نقوم بتقطيع البسطرمة إلى شرائح رفيعة باستخدام سكينة حادة على لوح تقطيع اللحوم، ثم نقوم بإضافتها إلى باقي المكونات مع تقليبهم جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نقوم بتحضير صينية مناسبة ونضع بها خليط الفول ونقوم بعمل فجوة في المنتصف، ثم نحضر وعاء آخر ونضع به كمية البيض ونسكبه في الفجوة.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونقوم بظبط الفرن على الرف الأوسط، ثم نضع طاجن الفول بالبيض والبسطرمة في الفرن ونتركها حتى يتم نضج الفول وباقي المكونات لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك نخرج طاجن الفول بالبيض والبسطرمة من الفرن ونقدمه مع الخبز العربي وشرائح الليمون وزيت الزيتون، وبالهنا والشفاء. نصائح تحضير طاجن الفول بالبيض يمكن الاستغناء عن البسطرمة وتحضير الطاجن بدونه.

يجب اختيار نوع فول جيد ولونه فاتح حتى يكون له مذاقه رائع جدا. فوائد الفول المدمس بالبيض يقوم الفول بتقليل خطر الإصابة بنوبة القلب والسكتة الدماغية.

يحتوي الفول على مواد مضادة للأكسدة تحمي من الإصابة بالسرطان ومضاد للإلتهاب.

يساعد الفول في تنظيم مستوى السكر والجلوكوز في الدم، ويحتوي البيض الموجود به على بروتينات.

يحمي الفول من الإصابة مشكلات الكبد ويعمل على تحسين وظائف الأمعاء. عمر شويل - جدة طاجن الفول المدمس بالبيض لوجبة الغدا أو العشا أو الفطار - ثقفني

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