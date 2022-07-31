سر مفعول الكوكاكولا لفرد الشعر المجعد مهما كان خشن وهايش سيصبح خيوط حرير ولامع وقوى هتبهرى من النتيجة من اول استعمال

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عمر شويل - جدة سر مفعول الكوكاكولا لفرد الشعر المجعد مهما كان خشن ، الكوكاكولا لفرد الشعر المجعد من الطرق التي أعلنت فنانات كبار عن استخدامها لتوفير أوقاتهن وجهدهن للحصول على شعر رائع كما يرغبن ويتمنين، فالكوكاكولا تتركب من مكونات عدة منها ما يزيد لمعان الشعر ويفرد تموجاته ويحسن من مظهره ويمنع الهيشان فيه، ولكن قد تتسائلي بخصوص السكر الذي يتوافر بكثرة في المشروب؟ تابعي معنا لمعلومات أكثر دقة بخصوص هذا الأمر.

سر مفعول الكوكاكولا لفرد الشعر المجعد مهما كان خشن

الكوكاكولا تحتوي على مادة كاوية، لذلك تساهم في منحك شعر مفرود ولامع، وأمر استخدامها لفرد الشعر بوجه عام ليس غريبًا لأن النساء قد جربن كثير من الأشياء والمكونات بهدف الحصول على شعر مميز ورائع، وهذه الوصفة قد حققت لهن ما أردنه بالفعل.

ليست المواد الكاوية فقط هي ما يساهم في فرد الشعر بل إن الفوسفوريك كذلك له باع في ذلك، حيث أنه كفيل حتى بتحويل التجعيدة بذاتها لشكل جميل ومظهر رائع ناهيك عن فردها وإطالة الشعر، والسبب في ذلك أن الشعر يصبح أكثر كثافة، أو على الأقل تشعري بأنه كذلك، وهذا راجع للسكر المتواجد في البيبسي، بمعنى أنه لم يسبب الضرر كما كنت تعتقدين بل هو مكون إضافي له القدرة على منح شعرك مظهرًا وملمسًا رائع.

تجربتي مع فرد الشعر بالكوكاكولا

تقول السيدة ل. م لقد كنت أستغرب بالفعل حين أقرأ عن تجارب فرد الشعر بالكوكاكولا، ولكن صديقتي أخبرتني أنها لم تقرأ عنها بل جربتها قريبة لها، وكان شعرها مختلفًا بالفعل، فقررت التجربة، وقمت حينها بالتالي: