بدون مواد كيميائية.. بملعقة نشا افردي شعرك الخشن والمجعد في نصف ساعة كالحرير أقوي كيراتين طبيعي للشعر

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ارخص كيراتين لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين بالنشا ، الكيراتين أصبح منتشر الآن بين جميع الناس ولكن للأسف الشديد سعره مرتفع جدا للغاية والجميع يعتقد أنه بمجرد عمل الكيراتين سوف يتحول شعره من الخشن المجعد إلى الناعم الحرير باستمرار ولن يحتاج إلى استخدام أي شيء بعد ذلك، ولكن هذا الحديث غير حقيقي بالمرة، والكيراتين له تأثير على الشعر فعلا ولكن مدة النتيجة لا تستمر طويلا، وإنما في أقل من أسبوعين يرجع شعرك كما هو خشن ومجعد بالإضافة إلى ظهور مشاكل كثيرة أخرى مثل التساقط والهيشان وظهور القشرة، نحن سوف نقدم لكم وصفة الكيراتين الطبيعي في البيت وبمكونات سهلة وبسيطة، يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات وصفة الكيراتين باستخدام النشا
من المعروف أن الشعر الناعم يجعل البنت أكثر جمالا على عكس الشعر المجعد الذي يجعلك أكبر سنا والشكل العام لك غير مقبول بالإضافة إلى تعرض الفتاة إلى التنمر من أقرب الناس إليها بسبب الشعر الخشن والمجعد، ونحن لا نرضى لكي سيدتي أن تضعي نفسك في هذا الموقف، ولذلك جئنا لكي بالوصفة السحرية التي سوف تحول شعرك إلى الشعر الناعم كالحرير من أول استخدام ولكن من المعروف أن علاج أي مشكلة في الشعر النتيجة النهائية تأتي بالتدريج بمعنى أنك يجب الاستمرار على هذه الوصفة لمدة لا تقل عن ثلاث شهور للحصول على أفضل نتيجة، والآن سوف نقدم لكم مكونات تحضير الوصفة:
- ثلاث ملاعق من النشا.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من زيت السمسم.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. ملعقة من الفازلين.
خطوات تحضير الوصفة واستخدامها على الشعر
يجب الاهتمام بالشعر لأنه هو أساسي الشكل العام للمرأة، ويجب عليكم اتباع الخطوات التالية للحصول على أفضل كيراتين طبيعي للشعر:
- نضع جميع الزيوت ويتم التقليب جيدا.
- استخدام الفازلين المذاب على الزيت.
- يتم التقليب ثم نضع النشا بالتدريج مع التقليب.
- نضع الوصفة من الجذور حتى الأطراف الشعر.
- تترك لمدة ساعتين وبعد ذلك غسل الشعر بالشامبو وماء.
- يتم الاستمرار على هذه الوصفة لمدة ثلاث شهور مرة كل أسبوع.
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