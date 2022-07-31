نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطائر الطاسة بالجبن بطريقة جديدة وطعم ولا أروع في المقال التالي
انتشر صنع فطائر الطاسة المختلفة خاصةً في الفترات الأخيرة وذلك لأنها سهلة التحضير ولا تحتاج لوقت للتخمير. بالإضافة إلى أنها تسوى في الطاسة ولا نحتاج معها لإشعال الفرن مما يتسبب في رفع درجة حرارة المكان. كما ظهرت أصناف كثيرة منها وطرق عديدة لصنعها. لكننا اخترنا لكم اليوم وصفة جديدة وهي فطيرة الطاسة بالجبنة والخضروات تشبه البيتزا في الشكل لكنها في الطعم تتميز عنها وعن أي فطائر أخرى.
ما هي مقادير فطائر الطاسة؟
تتكون فطائر الطاسة من عدد بسيط من المكونات والتي بالطبع تخلو من الخميرة فهي سريعة التحضير وتوفر الوقت في انتظار اختمار العجين.
- 3 كوب من الدقيق.
- 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- نصف كوب من الحليب السائل. (وقد تحتاج إلى كمية أكبر).
- بيضتان.
- حلقات الزيتون (أسود أو أخضر حسب المتاح).
- ربع كوب زيت زيتون.
- نصف كوب من البصل الأخضر المقطع قطع صغيرة.
- نصف كوب من أوراق البقدونس الطازج المقطع.
- ملح حسب الحاجة.
- نصف كوب من جبن الفيتا المقطع مكعبات صغيرة.
- نصف كوب جبن موتزريلا مبشور.
طريقة عمل فطيرة الطاسة بالجبنة والخضروات
- تعد فطائر الطاسة بطريقة بسيطة جدًا نبدأها بخفق البيض بالمضرب السلك في وعاء مناسب.
- ثم نقوم بإضافة الحليب السائل ونوعين الجبن وكذلك نقوم بإضافة الخضروات وهي البصل الأخضر والبقدونس وحلقات الزيتون ونقلبهم جميعًا بشكل جيد.
- بعد ذلك نضع الملح والبيكنج بودر على الدقيق ونقلبهم جيدًا ثم نضيفهم إلى خليط الجبن والخضروات.
- نقلب كافة المكونات حتى نحصل على عجينة (يمكن إضافة مزيد من الحليب أو الدقيق حسب الاحتياج).
- بعد ذلك نقسم العجين إلى نصفين ونفرد كل نصف على طبقة من الدقيق على شكل دائرة مثل عجينة البيتزا.
- ثم تقطع بالتساوي مثل طريقة تقطيع البيتزا.
- نضع زيت الزيتون في الطاسة وتوضع على النار ثم نقوم بوضع قطع فطائر الطاسة بداخلها. بعدما يسخن الزيت نترك الفطائر على نار متوسطة الحرارة.
- عندما تأخذ لون نقلبها على الجانب الآخر حتى تأخذ نفس اللون وترفع فقط من على النار.
- وتقدم فطائر الطاسة في المناسبات المختلفة فهي مناسبة لوجبات الإفطار والعشاء ووجبات الطلاب في المدارس.
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