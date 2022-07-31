فطائر الطاسة بالجبن بطريقة جديدة وطعم ولا أروع

انتشر صنع فطائر الطاسة المختلفة خاصةً في الفترات الأخيرة وذلك لأنها سهلة التحضير ولا تحتاج لوقت للتخمير. بالإضافة إلى أنها تسوى في الطاسة ولا نحتاج معها لإشعال الفرن مما يتسبب في رفع درجة حرارة المكان. كما ظهرت أصناف كثيرة منها وطرق عديدة لصنعها. لكننا اخترنا لكم اليوم وصفة جديدة وهي فطيرة الطاسة بالجبنة والخضروات تشبه البيتزا في الشكل لكنها في الطعم تتميز عنها وعن أي فطائر أخرى.

ما هي مقادير فطائر الطاسة؟

تتكون فطائر الطاسة من عدد بسيط من المكونات والتي بالطبع تخلو من الخميرة فهي سريعة التحضير وتوفر الوقت في انتظار اختمار العجين.

3 كوب من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب من الحليب السائل. (وقد تحتاج إلى كمية أكبر).

بيضتان.

حلقات الزيتون (أسود أو أخضر حسب المتاح).

ربع كوب زيت زيتون.

نصف كوب من البصل الأخضر المقطع قطع صغيرة.

نصف كوب من أوراق البقدونس الطازج المقطع.

ملح حسب الحاجة.

نصف كوب من جبن الفيتا المقطع مكعبات صغيرة.

نصف كوب جبن موتزريلا مبشور.

طريقة عمل فطيرة الطاسة بالجبنة والخضروات