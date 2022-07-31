اقوي مزيل عرق طبيعي بالشبه والليمون يدوم 24 ساعة ومبيض للابطين من أول استعمال

بالشبة والليمون اصنعي مزيل عرق طبيعي في المنزل

يوجد الكثير والكثير من أنواع مزيل العرق سواء كانت كريم أو سبراي ولكن كلها تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة، وبالإضافة إلى أنها تحول اللون البشرة الأساسي إلى لون غامق، علاوة على ذلك أنها لن تأتي بفائدة كبيرة ولا نتيجة مرضية كما يعتقد البعض، ولكن بمجرد وضعها تختفي الرائحة بعدها مباشرة وتظهر رائحة العرق من جديد، وفصل الصيف تظهر فيه رائحة العرق بشكل مبالغ فيه، ولذلك نحن جئنا لكم بهذا المقال لكي نوضح لكم مزيل باستخدام الشبة والليمون في أسرع وقت ممكن، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات مزيل العرق باستخدام الشبة والليمون

الأجيال الجديدة لا تعرف الشبة ولا تسمع عنها إلا قليل ولكن بعد الآن الجميع يذهب إلى محلات العطارة ليسأل عن الشبة ويشتريها لكي يقوم بتحضير مزيل العرق في البيت لكي يحصل في النهاية على أفضل وأحلى مزيل عرق على الإطلاق، والرائحة تدوم إلى ساعات بل وأيام أيضا، مع العلم أن مكوناته كلها طبيعية وخالية من أي مواد كيميائية وصناعية تؤثر على البشرة وتسبب لها الحساسة، ولذلك نحن نقول لك لا تفكر ولا تحتار معنا خذ القرار وأذهب إلى العطار واشتري المكونات سوف نذكرها معكم الآن؛

شبة.

عصير ليمون.

ماء ورد.

ملعقة من خل التفاح.

خطوات تحضير مزيل العرق في المنزل بأبسط الخطوات

هذه الوصفة من أبسط الوصفات التي تستخدم في التخلص والقضاء على رائحة العرق نهائيا، وجميع الوصفات الطبيعية التي سوف نقدم لكم تأتي بنتائج فعالة ولذلك نحن نطلب منك عدم إهمال أي وصفة نقدمها لكم لكي قومي بتجربة جزء صغير منها ولو نالت إعجابك لن تتأخري عن تكرارها مرة أخرى، وإليكم الخطوات: