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تعاني البشرة الكثير من المشكلات التي تفقدها النضارة والحيوية بسبب التعرض للأتربة والشوائب التي في الجو وعلى راس هذه المشاكل المسامات الواسعة، والمسامات الواسعة تؤدى لمشاكل مثل حب الشباب والرؤوس السوداء كثير من السيدات تسعى لإيجاد حلول لغلق هذه المسامات في هذا المقال سنعرض لك بعض الطرق التي تساعدك على غلق المسامات الواسعة بطرق طبيعية وليس لها أي ضرر على البشرة. زيت الزيتون لغلق مسام البشرة: نحضر وعاء صغير نضع به ملعقة كبيرة سكر ابيض مع ملعقة صغيرة زيت زيتون وملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نخلط جميع المكونات جيدا حتى يمتزجوا مع بعضهم ونوزع هذا الخليط على الوجه وندلكه لبعض دقائق.

ثم نتركه على الوجه لمدة ثلاثون دقيقة ونشطفه بالماء الفاتر تكرر هذه الوصفة مره يوميا. خل التفاح لغلق مسام الوجه: نحضر زجاجة معقمة جيدا نضع بها نصف كوب ماء فاتر وثلث كوب خل تفاح وبضع قطرات من زيت اللافندر.

نرج الزجاجة جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضها ثم نضع الزجاجة في الثلاجة.

نوزع كمية منه على البشرة ويستخدم هذا التونر مرتين في اليوم بعد تنظيف البشرة. كربونات الصوديوم لغلق مسام الوجه: نقوم بخلط ملعقة كبيرة من كربونات الصوديوم مع ملعقة صغيرة من الماء الفاتر.

ثم نوزع هذا الخليط على الوجه وندلكه في حركات دائرية.

نترك هذا الخليط على البشرة لمدة عشرون دقيقه ونشطف الوجه بالماء الفاتر وتكرر هذه الوصفة مره اسبوعيا. الشوفان لغلق مسام الوجه: نخلط ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون مع ملعقة كبيرة من الحليب البارد ونخلطهم جيدا مع بعضهم.

ثم نضع هذا الخليط على الوجه والانف ونتركه لمدة اربعون دقيقة.

بعد ذلك نفرك الوجه جيدا ونشطفه بالماء الفاتر للإزالة أي بقايا من الخليط وتكرر الوصفة مرتين اسبوعيا. بياض البيض لغلق مسام الوجه: نقوم بفصل بياض البيض عن صفار البيض ونأخذ بياض البيض ونخفقه جيدا.

ثم نوزعه على الوجه بالتساوي بعد ذلك نغطى الوجه بسرعة بمناديل ورقية وننتظر حتى تجف تماما.

ونقشر المناديل ونشطف الوجه بالماء الفاتر ونكرر هذه الوصفة مرتين في الاسبوع. عمر شويل - جدة "مشكلة المسام الواسعة" أفضل ماسك للتخلص من المسام الواسعة نهائيا - ثقفني

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